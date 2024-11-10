Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir!

Arkeologlar, Suudi Arabistan’ın çöl vahasında, 4 bin yıl önce gelişmiş bir toplum tarafından kurulan ve uzun süre unutulmuş bir şehri keşfetti. El-Natah adlı bu antik yerleşim, erken Tunç Çağı’na ait çok katlı yapılar ve savunma sistemleriyle dikkat çekiyor.

Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir! - 1

Suudi Arabistan'daki çöl vahasında, 4 bin yıl önce gelişmiş bir toplum tarafından inşa edilen unutulmuş bir şehir bulundu. Arkeologlar, El-Natah adı verilen bu kentte en az 500 kişinin yaşadığını ve M.Ö. 2400 civarında yaklaşık 50 adet çok katlı binaların inşa edildiğini belirledi.

İLERİ DÜZEY BİR TOPLUM 

El-Natah, küçük sokaklar, uzun ticaret ağları ve büyük mezarlardan oluşan bir yerleşim alanıydı. Antik kentteki mezarlarda bulunan metal silahlar, baltalar ve hançerler, bu toplumun ileri düzeyde bir medeniyete sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, konutlar arasında bulunan çanak çömlek parçaları, eşitlikçi bir toplum yapısına işaret ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir! - 2

ÜÇ BÖLGEDEN OLUŞUYOR 

El-Natah, üç ana bölgeden oluşuyor: bir yerleşim alanı, bir karar alma bölgesi ve bir nekropol. Bu düzen, toplumsal işleyişin nasıl organize olduğunu ve şehrin uzun süreli bir yerleşim yeri olarak planlandığını ortaya koyuyor.

EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM 

Şehirde bulunan arkeolojik kalıntılar, bu toplumun hiyerarşik bir yapıya sahip olmadığını gösteriyor. Uzmanlar toplumun üyeleri arasında cinsiyet, ırk veya servet farkı gözetilmeksizin eşitlikçi bir yaşam tarzının hakim olduğunu söylüyor. 

NASIL KEŞFEDİLDİ 

El-Natah, ilk olarak 15 yıl önce uydularla yapılan gözlemler sayesinde keşfedildi. Fransız arkeologlar, bu bölgeyi bazalt kaya nedeniyle yıllarca göz ardı edildiğini belirtti. Bu volkanik kaya, şehri gizleyerek yasadışı kazılara karşı doğal bir koruma sağlamıştı.

Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir! - 3

14 KİLOMETRELİK SUR

Ekip, El-Natah’taki konutların çoğunun iki ya da üç katlı olduğunu ve binaların depolama alanı olarak kullanıldığını tespit etti. Ayrıca, nekropolde bulunan "basamaklı kule mezarlar" ve taş sütunlarla çevrili mezar yapıları, bu toplumun cenaze törenleri konusunda da ileri bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor.

El-Natah’ın etrafında, savunma amaçlı 14 kilometre uzunluğunda bir sur keşfedildi. Ayrıca, şehrin halkı Güney Arabistan’dan Akdeniz’e uzanan tütsü ticaret yolu üzerinde yer alıyordu. Bu ticaretin, bölgenin ekonomik yapısında önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir! - 4

NEDEN TERKEDİLDİ?

Şehirde, bölge sakinlerine su sağlayan birkaç kuyu da bulundu. Bu su kaynakları, şehrin tarıma dayalı bir yerleşim alanı olduğunu ve halkın bu sayede bölgeyi yıllarca terk etmeden sürdürebildiğini ortaya koyuyor.

El-Natah, MÖ bin 500- bin 300 civarında bilinmeyen bir sebeple terk edildi. Araştırmacılar, iklim değişiklikleri ya da hastalık gibi faktörlerin, bu gelişmiş şehir halkını çöl vahasında terk etmeye zorladığını öne sürüyor.

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