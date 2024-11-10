Gelişmiş bir toplumun izleri: 4 bin yıllık unutulmuş şehir!

Suudi Arabistan'daki çöl vahasında, 4 bin yıl önce gelişmiş bir toplum tarafından inşa edilen unutulmuş bir şehir bulundu. Arkeologlar, El-Natah adı verilen bu kentte en az 500 kişinin yaşadığını ve M.Ö. 2400 civarında yaklaşık 50 adet çok katlı binaların inşa edildiğini belirledi.





İLERİ DÜZEY BİR TOPLUM

El-Natah, küçük sokaklar, uzun ticaret ağları ve büyük mezarlardan oluşan bir yerleşim alanıydı. Antik kentteki mezarlarda bulunan metal silahlar, baltalar ve hançerler, bu toplumun ileri düzeyde bir medeniyete sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, konutlar arasında bulunan çanak çömlek parçaları, eşitlikçi bir toplum yapısına işaret ediyor.