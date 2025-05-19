Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu"

TEK KELİME ETMEMİŞ

Yönetmen, Hackman ile filmden sonra hiç konuşmadığını "Tek kelime etmedi. Aslında elveda demeden ayrıldı. Huysuzdu. Aramızda sürtüşme yaşandı. Bundan hoşlanmadı. Muhtemelen çok gençtim ve onu sinir ettim." sözleriyle ifade etti.

Hackman filmi çektikleri esnada ne yaptıklarını çok anlamadığını söylemiş ama filmi "beğendiğini" de vurgulamış.