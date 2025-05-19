Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu"
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında 4 milyon dolarlık malikanelerinde ölü bulunmuştu. Ünlü bir yönetmen, aktör hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
ÜNLÜ ÇİFTİN TRAJİK ÖLÜMÜ
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.
65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan ve grip benzeri semptomlarla başlayıp hızla ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık olan hantavirüs olduğu açıklandı.
95 yaşındaki Hackman, 65 yaşındaki Betsy'nin hantavirüsten ölmesinden yaklaşık bir hafta sonra Alzheimer'a bağlı olarak böbrek ve kalp rahatsızlığından öldü. Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.