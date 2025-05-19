Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu"

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında 4 milyon dolarlık malikanelerinde ölü bulunmuştu. Ünlü bir yönetmen, aktör hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu" - 1

ÜNLÜ ÇİFTİN TRAJİK ÖLÜMÜ

Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.

65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan ve grip benzeri semptomlarla başlayıp hızla ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık olan hantavirüs olduğu açıklandı.

95 yaşındaki Hackman, 65 yaşındaki Betsy'nin hantavirüsten ölmesinden yaklaşık bir hafta sonra Alzheimer'a bağlı olarak böbrek ve kalp rahatsızlığından öldü. Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu" - 2

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Özgün renk paleti ve sinematik sahneleriyle tanınan yönetmen Wes Anderson, 2001 tarihli filmi Royal Tenenbaums'da Gene Hackman ile çalışmıştı.

Wes Anderson, The Sunday Times'a hayatını kaybeden aktör hakkında açıklamalarda bulundu.

Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu" - 3

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Ünlü yönetmen "Gene para konusunda hiç memnun değildi. Çok öfkeliydi. Ayrıca filmde rol almak da istemiyordu. Onu ikna ettim, vazgeçmedim. Herkes aldığı parayı kabul etmişti öyle olunca, Gene de kabul etti." ifadelerini kullandı.

Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu" - 4

TEK KELİME ETMEMİŞ

Yönetmen, Hackman ile filmden sonra hiç konuşmadığını "Tek kelime etmedi. Aslında elveda demeden ayrıldı. Huysuzdu. Aramızda sürtüşme yaşandı. Bundan hoşlanmadı. Muhtemelen çok gençtim ve onu sinir ettim." sözleriyle ifade etti.

Hackman filmi çektikleri esnada ne yaptıklarını çok anlamadığını söylemiş ama filmi "beğendiğini" de vurgulamış.

Gene Hackman hakkında yıllar sonra gelen itiraf: "Huysuzdu" - 5

"ÇALIŞMASI ÇOK ZOR BİRİYDİ"

Filmde rol alan Bill Murray ise Hackman için "sette çalışması çok zor biriydi" ifadelerini kullandı.

Hackman, 2001 yapımı filmde Royal O’Reilly Tenenbaum'ı canlandırdı. Anderson, filmin vizyona girdiği sırada 32 yaşındaydı ve bu sadece üçüncü yönetmenlik denemesiydi.

Filmin kadrosunda Murray, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Angelica Huston gibi isimler yer aldı.

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