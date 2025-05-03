Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı

Raporda ayrıca, Hackman’ın sindirim sisteminde yüksek miktarda aseton bulunduğu belirtildi. Normalde kanda olması beklenen düzeyin çok üzerinde ölçülen bu değer, aktörün eşi öldükten sonra uzun süre yemek yememiş olabileceğini düşündürüyor.



Betsy Arakawa'nın ölümüne ise fare dışkısıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromunun (HPS) neden olduğu açıklandı. Yapılan sağlık denetiminde, çiftin evinde çok sayıda ölü fareye rastlandığı, Betsy’nin bu yolla virüse maruz kaldığı belirtildi.