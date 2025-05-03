Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı

Oscar ödüllü ünlü aktör Gene Hackman, ölümünden iki ay sonra New Mexico’da, eşi Betsy Arakawa’nın yanına defnedildi.

Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı - 1

Hackman ve eşi, Şubat ayında New Mexico, Santa Fe’deki malikânelerinde ölü bulunmuşlardı. Yaşanan trajik olay, uzun süren bir soruşturmayı da beraberinde getirdi. Gene Hackman'ın defin işlemi, ölümünün üzerinden iki ay geçtikten sonra gerçekleştirilebildi. 

95 yaşında hayata veda eden Hackman, eşinin yanına defnedilirken, mezar taşının olmaması dikkat çekti. Cenaze işlemleri, daha önce vasiyetnameden çıkarılan çocukları Christopher, Elizabeth ve Leslie Hackman tarafından yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı - 2

Vasiyette çocuklarına herhangi bir miras bırakılmamış olsa da, uzmanlara göre yasal mirasçı olmaya devam ediyorlar. Konuyla ilgili BBC’ye konuşan Kaliforniyalı avukat Tre Lovell, “Vasiyet geçersiz sayılırsa, mal varlığı yasal miras kurallarına göre paylaştırılır ve çocuklar yasal mirasçılar olur” dedi.

Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı - 3

Gene Hackman, kariyerinin aile hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini geçmişte sıkça dile getirmişti. 1989’da New York Times’a verdiği bir röportajda, “Oyuncu olunca çok bencil birine dönüşüyorsunuz. Beni ailemden 3-4 ay uzak tutacak işlere ‘evet’ dedim. Para ve şöhretin cazibesi, içimdeki yoksul çocuk için fazlaydı” ifadelerini kullanmıştı.

Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı - 4

Adli tıp raporları, Hackman’ın ölüm nedeninin, Alzheimer kaynaklı komplikasyonlarla ağırlaşan ciddi kalp rahatsızlığı olduğunu ortaya koydu. Ölümünün, eşinin kaybından sadece bir hafta sonra gerçekleşmesi, yıldız ismin yaşadığı duygusal çöküntüyü de gözler önüne serdi.

Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı - 5

Raporda ayrıca, Hackman’ın sindirim sisteminde yüksek miktarda aseton bulunduğu belirtildi. Normalde kanda olması beklenen düzeyin çok üzerinde ölçülen bu değer, aktörün eşi öldükten sonra uzun süre yemek yememiş olabileceğini düşündürüyor.

Betsy Arakawa'nın ölümüne ise fare dışkısıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromunun (HPS) neden olduğu açıklandı. Yapılan sağlık denetiminde, çiftin evinde çok sayıda ölü fareye rastlandığı, Betsy’nin bu yolla virüse maruz kaldığı belirtildi.

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