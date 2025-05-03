Gene Hackman ölümünden 2 ay sonra sessiz sedasız defnedildi: Mezarı isimsiz kaldı
Oscar ödüllü ünlü aktör Gene Hackman, ölümünden iki ay sonra New Mexico’da, eşi Betsy Arakawa’nın yanına defnedildi.
Hackman ve eşi, Şubat ayında New Mexico, Santa Fe’deki malikânelerinde ölü bulunmuşlardı. Yaşanan trajik olay, uzun süren bir soruşturmayı da beraberinde getirdi. Gene Hackman'ın defin işlemi, ölümünün üzerinden iki ay geçtikten sonra gerçekleştirilebildi.
95 yaşında hayata veda eden Hackman, eşinin yanına defnedilirken, mezar taşının olmaması dikkat çekti. Cenaze işlemleri, daha önce vasiyetnameden çıkarılan çocukları Christopher, Elizabeth ve Leslie Hackman tarafından yapıldı.