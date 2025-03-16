Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. İki Oscar ödüllü usta oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.
26 Şubat'ta cesetlerin bulunmasının ardından yetkililer, cinayet şüphesi olmadığını açıklamıştı. Ardından karbonmonoksit zehirlenmesi için yapılan testler de negatif çıkmıştı. Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu. Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.