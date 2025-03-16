Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış

Hackman'ın vasiyetini 1995 yılında yazdığı ve 2005 yılında güncellediği belirtildi. Avukat Tre Lovell, BBC'ye yaptığı açıklamada Hackman'ın çocuklarının yasal olarak bir sonraki sırada olduğunu ve tüm mirasın kendilerine kaldığını ifade etti.

Hackman'ın çocuklarının, Arakawa daha önce öldüğü için vasiyetin geçersiz olduğunu kanıtlaması gerekiyor.