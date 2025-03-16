Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. İki Oscar ödüllü usta oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı.

Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış - 1

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.

26 Şubat'ta cesetlerin bulunmasının ardından yetkililer, cinayet şüphesi olmadığını açıklamıştı. Ardından karbonmonoksit zehirlenmesi için yapılan testler de negatif çıkmıştı. Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu. Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış - 2

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Efsane aktör Gene Hackman'ın vasiyeti açıklandı ancak oyuncunun 80 milyon dolarlık serveti konusunda belirsizlik sürüyor.

BBC'nin haberine göre, iki Oscar ödüllü oyucu, tüm mirasını 30 yıllık eşi Betsy Arakawa'ya bıraktı. Ancak 65 yaşındaki Arakawa, geçen ay New Mexico'daki evlerinde kocasının yanında ölü bulundu.

Arakawa'nın, eşi Hackman'dan 7 gün önce öldüğü belirtildi.

Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış - 3

MİRASI NE OLACAK?

Aktörün vasiyetinde çocuklarının adı geçmiyor. Arakawa, eşinden önce öldüğü için Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası çocuklarına kalabilir.

Hackman'ın Faye Maltese ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğu konu hakkında henüz açıklama yapmadı.

Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış - 4

Hackman'ın vasiyetini 1995 yılında yazdığı ve 2005 yılında güncellediği belirtildi. Avukat Tre Lovell, BBC'ye yaptığı açıklamada Hackman'ın çocuklarının yasal olarak bir sonraki sırada olduğunu ve tüm mirasın kendilerine kaldığını ifade etti.

Hackman'ın çocuklarının, Arakawa daha önce öldüğü için vasiyetin geçersiz olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Gene Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirası kime kalacak? Her şeyi eşine bırakmış - 5

65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin; kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan ve grip benzeri semptomlarla başlayıp hızla ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık olan hantavirüs akciğer sendromu olduğunu açıkladı.

Hackman'ın ölüm sebebi ise yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Kalp pilinden toplanan bilgilere göre, usta aktör muhtemelen 18 Şubat'ta öldü. 

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