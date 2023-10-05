George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller

Ünlü aktör George Clooney, gerçek bir hikayeden uyarlanan "The Boys in the Boat" filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. 1936'da Berlin Olimpiyat oyunlarında altın madalya için yarışan Washington Üniversitesi erkek kürek takımının hikayesini anlatan filmden ilk görseller yayınlandı.

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 1

George Clooney, bu kez yönetmen olarak ilham verici gerçek bir hikayeyi gün ışığına çıkarıyor. 62 yaşındaki Amerikalı aktör, yazar Daniel James Brown'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "The Boys in the Boat" filminin yönetmen koltuğunda oturuyor.

Washington Üniversitesi'nin 1936'daki kürek takımının gerçek hikayesini ve Berlin'deki Yaz Olimpiyatları'na giden yolculuğunu konu alan filmden ilk görseller People dergisinde yayınlandı.

N-LIFE HABERLERİ

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 2

Büyük Buhran'ın en yoğun olduğu dönemde, 1936'da Berlin Olimpiyat oyunlarında altın madalya için yarışan Washington Üniversitesi erkek kürek takımı aslında zayıf bir takımdır ancak Adolf Hitler'in bizzat katıldığı bir etkinlikte Nazileri yenmeyi başarırlar.

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 3

Kürek, yirminci yüzyılın başlarında en popüler sporlardan biriydi. Clooney filmin "güçlü, dayanıklı ama fakir ve aç çocuklarla ilgili" olduğunu söyleyerek şunları ekliyor:

"Üniversitede kalabilmelerinin tek yolu bu olduğu için kürek çekiyorlar. Onlar için riskler çok daha yüksekti ve bu onlara bir avantaj sağladı."

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 4

"The Boys in the Boat"ta Callum Turner, Joel Edgerton, James Wolk, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Courtney Henggeler, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban ve Hadley Robinson rol alıyor.

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 5

George Clooney'nin Grant Heslov ve Donna Gigliotti ile birlikte yapımcılığını da üstlendiği film, ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecek.

George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller - 6

Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil.

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