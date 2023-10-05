George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller

Kürek, yirminci yüzyılın başlarında en popüler sporlardan biriydi. Clooney filmin "güçlü, dayanıklı ama fakir ve aç çocuklarla ilgili" olduğunu söyleyerek şunları ekliyor:

"Üniversitede kalabilmelerinin tek yolu bu olduğu için kürek çekiyorlar. Onlar için riskler çok daha yüksekti ve bu onlara bir avantaj sağladı."