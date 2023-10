George Clooney bu kez kamera arkasında: The Boys in the Boat'tan ilk görseller

George Clooney, bu kez yönetmen olarak ilham verici gerçek bir hikayeyi gün ışığına çıkarıyor. 62 yaşındaki Amerikalı aktör, yazar Daniel James Brown'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "The Boys in the Boat" filminin yönetmen koltuğunda oturuyor.

Washington Üniversitesi'nin 1936'daki kürek takımının gerçek hikayesini ve Berlin'deki Yaz Olimpiyatları'na giden yolculuğunu konu alan filmden ilk görseller People dergisinde yayınlandı.