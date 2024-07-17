Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses'in gizli toplantıyı kabul etmesinin sebebi neydi?
Galler Prensesi Diana ve avukat ve gazeteci John Fitzgerald Kennedy Jr. arasında gerçekleşen toplantının detayları, 30 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Gizlilik içinde gerçekleşen bu buluşma, zamanın en ünlü ikilisinin arasındaki özel anların kapısını aralıyor.
BUGÜNE KADAR GİZLİ TUTULMUŞTU
1995 yılında Prenses Diana ve John F. Kennedy Jr. dönemin en yakından takip edilen iki kişisiydi, dolayısıyla ikisi arasında gizli bir görüşme ayarlamak hiç de kolay bir iş değildi.
Ancak Diana'nın New York'a yaptığı kısa bir gezi sırasında ilgili çalışanlarının düzenlemeyi başardığı şey tam olarak buydu; bu gezinin ayrıntıları büyük ölçüde gizli tutulmuştu. Ta ki şimdiye kadar.