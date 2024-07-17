Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses'in gizli toplantıyı kabul etmesinin sebebi neydi?

Jephson "Diana bunun gizli kalmasını istedi, çünkü harika bir dedikodu hikayesinin tüm özelliklerini taşıyordu, değil mi?" diye konuştu.

Boşanma aşamasında olan prensesin o zamanların gözde bekarı olan JFK Jr. ile buluşmasının ilgi çekici olacağını söyleyen Jephson "Diana'nın JFK ile ilgili herhangi bir romantik düşüncesi yoktu, ancak yine de onunla tanışmak istiyordu. Sanırım bunun bir nedeni de York Düşesi Sarah Ferguson'un Kennedy'ye aşık olması ve Diana'nın Düşes'e karşı üstünlük sağlamak istemesiydi" dedi.