Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri

Seri katiller, doğaüstü karşılaşmalar ve ciddi derecede rahatsız edici olaylardan ilham alan korku filmleri, gerçek hikayelere dayanıyorsa çok daha korkutucu olabilir. İşte gerçek hikayeye dayanan korku filmleri...

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 1

1- The Conjuring (Korku Seansı)

Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren'ın nasıl dünyaca ünlü olduklarını anlatan korkutucu hikayenin başrollerinde Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Mackenzie Foy yer alıyor. Senaryosu Chad Hayes, Carey W. Hayes'a ait olan 2013 yapımı filmin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 2

2- The Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı)

Tobe Hooper’ın 1974 yılında perdeye aktardığı filmin yeni versiyonu olan 2003 yapımı "Teksas Katliamı"nın yönetmen koltuğunda Marcus Nispel oturuyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 3

3- The Mothman Prophecies (Gecenin Nefesi)

Richard Gere ve Laura Linney'nin başrollerini paylaştığı, 2002 yapımı film, Parapsikolog ve Fortean yazar John Keel'in 1975 tarihli aynı adlı kitabına dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 4

4- The Entity (Karabasan)

Sidney J. Furie tarafından yönetilen ve 1978'de aynı adlı romanından uyarlanan Frank De Felitta tarafından yazılan filmde; Barbara Hershey (Carla Moran), Los Angeles'ta görünmez bir saldırgan tarafından tecavüze ve işkenceye maruz kalan bekar bir anneyi canlandırıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 5

5- The Strangers (Ziyaretçiler)

Bryan Bertino tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Liv Tyler ve Scott Speedman'in oynadığı film, uzaktaki yazlıklarında gece boyunca maskeli üç saldırganın terörüne maruz kalan genç bir çiftin hikayesini ele alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 6

6- The Hills Have Eyes (Tepenin Gözleri)

1977 yılında çekilen "Tepenin Gözleri"nin çağdaş uyarlaması olan 2006 yapımı filmin senaryosunu Alexandre Aja ve Gregory Levasseur kaleme alırken, yönetmen koltuğunda da Alexandre Aja oturuyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 7

7- Open Water (Açık Deniz)

Film, tatildeyken tüplü dalışa giden Amerikalı bir çiftin, teknelerinin mürettebatı onları kazara geride bıraktığında kendilerini kıyıdan kilometrelerce uzakta köpekbalığı dolu sularda bulmalarını konu alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 8

8- The Girl Next Door (Komşudaki Kız)

Jack Ketchum’un aynı adlı romanından uyarlanan filmde, teyzesi tarafından sahiplenilen bir genç kızın başından geçen korkunç işkence ve zulüm konu ediniliyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 9

9- The Exorcism of Emily Rose (Şeytan Çarpması)

Başrollerini Laura Linney, Tom Wilkinson ve Shohreh Aghdashloo ve Campbell Scott'ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda da Scott Derrickson oturuyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 10

10- The Birds (Kuşlar)

Alfred Hitchcock imzalı, Daphne Du Maurier kısa öyküsüne dayanan "Kuşlar" filminde Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette rol alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 11

11- All Good Things (Güzel Günler)

Hüküm giymiş katil Robert Durst'un suçlarından ilham alan film, New York'lu bir emlak kralının (Ryan Gosling'in canlandırdığı) karısıyla istikrarsız bir ilişki geliştiren ve işler sonunda ölümcül bir hal alan zengin oğlunun etrafında dönüyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 12

12- Colonia

Başrollerinde Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Richenda Carey yer aldığı film, erkek arkadaşını gerçek hayattaki Güney Şili'de vaiz Paul Schäfer tarafından yönetilen kötü şöhretli bir tarikat olan Colonia Dignidad'dan kurtarmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 13

13- The Texas Killing Fields (Teksas Ölüm Tarlası)

Başrollerini Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloe Grace Moretz'in paylaştığı Houston ile Galveston arasındaki "Ölüm Tarlaları" olarak bilinen bir bölgede meydana gelen birçok cinayeti konu alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 14

14- Changeling (Sahtekar)

Başrollerini Angelina Jolie, John Malkovich ve Michael Kelly'nin paylaştığı Clint Eastwood imzalı film, 1920'lerde Kaliforniya'da 20'den fazla genç erkek çocuğunun gerçek kaçırılıp öldürülmesine dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 15

15-Grimm Love 

Başrollerini Markus Lucas, Keri Russell, Thomas Kretschmann'ın paylaştığı film, Armin Meiwes yamyam cinayet davasından esinleniyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 16

16- The Black Dahlia (Cehennem Çiçeği)

Brian De Palma tarafından yönetilen ve senaryosu Josh Friedman tarafından kaleme alınan film, James Ellroy'un 1987 tarihli aynı adlı romanından uyarlanıyor. Başrollerinde Josh Hartnett, Aaron Eckhart ve Scarlett Johansson'ın yer aldığı film Elizabeth Short'un sansasyon yaratan cinayetinden ilham alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 17

17- The Stanford Prison Experiment (Stanford Hapishane Deneyi)

1971'de Stanford Üniversitesi'nde çalışan bir psikolog tarafından yürütülen deneyde yaşanan gerçek olaylardan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Kyle Patrick Alvarez oturuyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 18

18-  Devil's Knot (Şeytan Düğümü)

"Şeytan Düğümü" filmi, 1993 yılında yaşanan ve Memphis Cinayetleri olarak bilinen bir olaya dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 19

19- The Watcher (İzleyici)

Film, 2014'te New Jersey'e taşınan Derek ve Maria Broaddus'un başına gelenleri anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 20

20- The Amityville Horror (Dehşet Sokağı)

Andrew Douglas imzalı film, Lutz ailesinin gerçek olduğu iddia edilen deneyimlerinden ilham alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 21

21- Black Water (Karanlığın Dişleri)

Film, Kuzey Avustralya'nın bataklıklarında ilerlerken devasave ölümcül bir timsahla karşılaşan üç kaşifin gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 22

22- Lizzie

Craig William Macneill imzalı "Lizzie" filminin başrollerini Kristen Stewart, Chloe Sevigny ve Kim Dickens paylaşıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 23

23- Escape From Pretoria (Pretoria'dan Kaçış)

Daniel Radcliffe ve Daniel Webber'in başrollerini paylaştığı film, 1979'da Güney Afrika'da üç siyasi mahkumun gerçek hayattaki hapishane kaçışına dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 24

24- Borderland (Sınır Bölgesi)

Film, bir uyuşturucu baronu ve insan kurban eden dini bir tarikatın lideri olan Adolfo de Jesus Constanzo'nun gerçek hikayesine dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 25

25- Child's Play (Çocuk Oyunu)

Lars Klevberg tarafından yönetilen ve Tyler Burton Smith tarafından yazılmış, aynı adlı 1988 filminin yeniden uyarlaması olan filmin başrollerinde Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry yer almaktadır.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 26

26- Sessiz Ev (Sessiz Ev)

Uruguay'da yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak 2010'da çekilen Issız Ev (La Casa Muda) adlı gerilim filminin yeniden çevrimi olan yapımın başrolünde Elizabeth Olsen yer alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 27

27- Sayılarla Cinayet (Adım Adım Cinayet)

Başrollerini Sandra Bullock ve Ryan Gosling'in paylaştığı film, kusursuz suç işlemek amacıyla 14 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp öldüren iki üniversite öğrencisi Nathan Leopold ve Richard Loeb'in davasından ilham aldı.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 28

28- Zodiac

1960'lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayanan film, David Fincher imzası taşıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 29

29- Backcountry (Ölüm Ormanı)

Adam MacDonald'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin başrollerini Missy Peregrym, Jeff Roop ve Eric Balfour paylaşıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 30

 30- Compliance (İtaat)

Gerçek bir hikayeden ilham alınarak çekilen filmin yönetmen koltuğunda  Craig Zobel oturuyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 31

31- The Haunting of Sharon Tate

Hilary Duff'ın başrolde olduğu film, yönetmen Roman Polanski'nin çocuğuna hamile olan 26 yaşındaki Hollywood aktrisi Sharon Tate'in Charles Manson liderliğindeki ürkütücü bir tarikat tarafından vahşi bir şekilde öldürmesini konu ediyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 32

32- Charlie Says

Mary Harron tarafından yönetilen filmde Matt Smith, "Charles Manson" karakterine hayat veriyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 33

33- The Quiet Ones

John Pogue imzalı film, Toronto'da 1972'de yapılan bir parapsikoloji deneyi olan Philip deneyine dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 34

34- The Haunting in Connecticut (Lanetli Ev)

"Lanetli Ev" filmi, bir ailenin yaşamış olduğu gerçek bir paranormal olaya dayanmaktadır.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 35

35- The Haunting in Connecticut 2: Ghost of Georgia (Lanetli Ev 2)

2009 yapımı filmin devamı niteliğindeki bu psikolojik gerilim; gerçek bir hikayeye dayanıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 36

36- Canavar (Cani)

Charlize Theron'un başrolde olduğu film, seri katil Aileen Wuornos'un hikayesini anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 37

37- The Snowtown Murders 

Film, 1999'da Avustralya'nın kırsal bir kasabasındaki Snowtown cinayetlerinin gerçek hikayesini anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 38

38- Hounds of Love (Av Köpekleri)

1986'daki Birnie cinayetlerine dayanan film, dengesiz bir çift tarafından rehin tutulan genç bir kızın ve onun kaçma çabalarının hikayesini anlatıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 39

39- Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Film, seri katil Ted Bundy'nin hayatını konu alıyor.

Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri - 40

40-Winchester (Winchester Gizemli Ev)

Winchester filminin senaryosunu Spierigs ve Tom Vaughan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Michael ve Peter Spierig oturuyor.

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