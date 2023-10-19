Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri
Seri katiller, doğaüstü karşılaşmalar ve ciddi derecede rahatsız edici olaylardan ilham alan korku filmleri, gerçek hikayelere dayanıyorsa çok daha korkutucu olabilir. İşte gerçek hikayeye dayanan korku filmleri...
1- The Conjuring (Korku Seansı)
Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren'ın nasıl dünyaca ünlü olduklarını anlatan korkutucu hikayenin başrollerinde Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Mackenzie Foy yer alıyor. Senaryosu Chad Hayes, Carey W. Hayes'a ait olan 2013 yapımı filmin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor.