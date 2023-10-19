Gerçek hikayeye dayanan en iyi korku filmleri

4- The Entity (Karabasan)

Sidney J. Furie tarafından yönetilen ve 1978'de aynı adlı romanından uyarlanan Frank De Felitta tarafından yazılan filmde; Barbara Hershey (Carla Moran), Los Angeles'ta görünmez bir saldırgan tarafından tecavüze ve işkenceye maruz kalan bekar bir anneyi canlandırıyor.