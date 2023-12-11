Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor
Gülse Birsel’in hem yazdığı hem de rol aldığı, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan "Aile Arasında"nın devam filmi geliyor. Film, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar'dan oluşan eski kadrosuyla çekilecek.
Komedi filmi "Aile Arasında", 1 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmiş ve 33 hafta gösterimde kalmayı başararak 5 milyon 289 bin 51 seyirciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasına adını yazdırmıştı.
Çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi.