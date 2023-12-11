Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor

Gülse Birsel’in hem yazdığı hem de rol aldığı, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan "Aile Arasında"nın devam filmi geliyor. Film, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar'dan oluşan eski kadrosuyla çekilecek.

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 1

Komedi filmi "Aile Arasında", 1 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmiş ve 33 hafta gösterimde kalmayı başararak 5 milyon 289 bin 51 seyirciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasına adını yazdırmıştı.

Çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi.

N-LIFE HABERLERİ

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 2

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel’i buluşturan "Aile Arasında"nın devam filmi bu yaz eski kadrosuyla çekilecek.

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 3

Merakla beklenen ikinci filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturacak.

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 4

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ilk filmin konusu şöyleydi: 

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilmenin yollarını arar. 

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 5

Filmin kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel ve Erdal Özyağcılar'ın yanı sıra Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi isimler yer alıyor.

Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 6
Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 7
Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 8
Gişe rekortmeni Aile Arasında'nın devam filmi geliyor - 9
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