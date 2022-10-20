Gişede hak ettiği değeri görmeyen başarılı filmler

Ad Astra (2019)
Brad Pitt’in bir astronotu canlandırdığı film gişede nasıl başarısız olabilir değil mi? Hollywood’un en çok talep gören aktörünün yer aldığı bir filmin gişede bekleneni verememesi, filmin iyi bir hikayesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Bros (2022)
4,8 milyon dolar hasılat eden Bros filmi, başarısız gişe rakamlarına rağmen eleştirmenler tarafından romantizm ve komediyi iyi bir şekilde harmanladığı için övgü topladı.
In the Heights (2019)
Jon M. Chu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, düşük gişe hasılatına rağmen Lin-Manuel Miranda’nın müzikleri sayesinde çok övgü topladı.
The Last Duel (2021)
Blade Runner ve Gladyatör gibi kült filmlerin yönetmeni Ridley Scott’ın imzasını taşıyan film, başrollerinde Ben Affleck ve Matt Damon gibi isimler yer almasına rağmen gişede beklenen etkiyi yaratmadı. Ancak epik türündeki film, politika, aşk ve savaş temalarını başarılı bir şekilde işlemesiyle sık sık takdir ediliyor.
Three Thousand Years of Longing (2022)
George Miller’ın Mad Mad: Fury Road başarısını devam ettiremeyen yapımın başrollerinde Tilda Swinton ve Idris Elba gibi usta oyuncular yer alıyor. Film, 2 milyon dolarlık açılış hasılatı ile bekleneni vermedi.
Doctor Sleep (2019)
Korku türündeki etkileyici yapımlarıyla tanınan Mike Flanagan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Stanley Kubrick’in kült filmi Cinnet’in devamını işlese de gişede beklenen karşılığı bulamadı. Film, gereğinden fazla uzun bulunsa da çekim tekniği ve orijinal hikayeye bağlılığıyla eleştirmenlerden tam not aldı.
Hugo (2011)
Martin Scorsese imzası taşıyan Hugo, yönetmenin genel tarzından çok farklı olsa da Oscar’da 11 adaylık kazanmayı başardı. Dünya çapında 185 milyon dolar kazanan film, gişede hayal kırıklığı yaratsa da sinema tarihi için önemli bir konumda görülüyor.
Nightmare Alley (2022)
Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro’nun yıldız kadrolu filmi, gişede toplamda 60 milyon dolar elde etti. Başarılı senaryosu ve güçlü performanslarıyla dikkat çeken film, eleştirmenlere göre ortalamanın üzerinde bir seyir sunuyor.
West Side Story (2021)
Oscar ödüllü duayen yönetmen Steven Spielberg’in müzikal türündeki son filmi, 73 milyon dolar sınırında kaldı. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen film, ünlü Broadway müzikalinden uyarlandı.
The Many Saints of Newark (2021)
Sopranos dizisinin öncesini konu alan film, pandemi nedeniyle tüm yapımlarını sinemaya ve HBO Max’e aynı anda koyan Warner Bros.’un kurbanı oldu.
The Suicide Squad (2021)
Pandemi ve Warner Bros’un HBO Max kararı olmasaydı, film dünya çapında kazandığı 167 milyon dolardan çok daha fazlasını elde edebilirdi.
The Rhythm Section (2020)
Blake Lively’nin kılıktan kılığa girdiği film, 50 milyon bütçesinin yalnızca 6 milyonunu gişede elde edebildi. Orijinal konusu ve başarılı performanslarıyla övgü toplayan filmin pazarlama taktiğinin yanlış yapıldığı düşünülüyor.
Annihilation (2018)
Bilim kurgu türündeki film, 40 milyonluk bütçe ile çekildi. Natalie Portman gibi usta bir oyuncunun üstlendiği film, Amerika’da 32 milyon dolar hasılat elde etti. Ancak film, tüm zamanların en iyi bilim kurgu yapımları arasında gösteriliyor.
Steve Jobs (2011)
Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle imzası taşıyan film, Michael Fassbender’ın unutulmaz performansıyla hafızalarda yer etti. Fassbender ve Kate Winslet Oscar adaylığı kazansa da gişede yalnızca 34 milyon dolar elde etti.
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
Andrew Dominik imzalı yapım, 21. yüzyılın en iyi görüntü yönetmenliğine sahip filmlerinden biri olarak görülüyor. Tüm dünyada yalnızca 11 milyon dolar hasılat elde eden film, 1970’lerin en iyi western filmlerinden biri olarak da tanımlanıyor.
Destroyer (2018)
Polisiye türündeki film, Nicole Kidman’ın güçlü performansıyla Oscar yarışında önemli bir yapım gibi görünse de gişede 5,5 milyon dolar kazandı. Sinemaseverler, Kidman’ın filmdeki performansını kariyerinin en iyilerinden biri olarak nitelendiriyor.
Blade Runner 2049 (2017)
Prisoners, Arrival ve Enemy filmlerinin yönetmeni Dennis Villeneuve’nin imzasını taşıyan film, Ridley Scott’ın Blade Runner (1982) hikayesini yeni bir bakış açısı ile alsa da gişede bekleneni veremedi. Bilim kurgu türünün en iyilerinden biri olarak gösterilen film, müzik, senaryo ve sinematografisiyle sık sık övgü topluyor.
Dövüş Kulübü (1999)
David Fincher’ın 1999 yılında sinema tarihini yeniden yazdığı Dövüş Kulübü, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Kült filmler arasına adını yazdıran film, gişede beklenenden çok düşük bir hasılat elde etmişti.
Children of Men (2006)
Gravity ile En İyi Yönetmen Oscar’ını alan Alfonso Cuaron’un kariyerinin ilk filmlerinden biri olan Children of Men, dünya çapında 70 milyon dolar elde etse de film eleştirmenlerin gözdelerinden biri.
Grindhouse (2007)
Kill Bill ve Soysuzlar Çetesi gibi yapımlarla tanınan Hollywood’un gözde yönetmeni Quentin Tarantino, bu filmde bekleneni veremedi. ABD’de 25 milyon dolar elde eden film, aksiyon sahneleri ve karanlık mizahıyla çok seviliyor.
Inherent Vice (2014)
Paul Thomas Anderson’ın başyapıtlarından biri olarak görülen film, eleştirmenlerden tam not alsa da tüm dünyada yalnızca 14 milyon dolar kazandı.
The Master (2012)
Joaquin Phoenix ve Philip Seymour Hoffman’ın başarılı performanslarıyla akıllara kazınan The Master, ABD’de 16 milyon dolar gibi düşük bir hasılat elde etti.
Demir Dev (1999)
Brad Bird imzalı film, animasyon türünün en iyilerinden biri olarak görülse de 70 milyon dolarlık bütçesinin yalnızca 23 milyonunu gişede elde edebildi.
Mother! (2017)
Bir Rüya İçin Ağıt ve Siyah Kuğu gibi kült filmlerin tartışmalı yönetmeni Darren Aronofsky, bu filmle büyük bir beklenti yaratmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence gişe beklentisini artırsa da film ABD’de 20 milyon dolar bile kazanamadı. Alegori sanatını işleyen film, gerçek sinemaseverlerden geçer not aldı.
Warrior (2011)
Tüm zamanların en iyi spor filmlerinden biri olarak gösterilen film, pek çok prestijli ödül adaylığı kazansa da gişede beklenen etkiyi yaratmadı.
Under the Skin (2013)
Başrolünde Hollywood’un en başarılı aktristlerinden biri Scarlett Johansson olsa da film gişe hasılatıyla hayal kırıklığına uğrattı. Ancak film 2010’lu yılların en iyi yapımları arasında gösteriliyor.
Ali (2001)
Efsane boksör Muhammed Ali’nin hayatını konu alan film, gişede bekleneni vermemiş olsa da ikonun hikayesini ele alış şekliyle klasikler arasına girdi.