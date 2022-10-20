Gişede hak ettiği değeri görmeyen başarılı filmler

The Last Duel (2021)

Blade Runner ve Gladyatör gibi kült filmlerin yönetmeni Ridley Scott’ın imzasını taşıyan film, başrollerinde Ben Affleck ve Matt Damon gibi isimler yer almasına rağmen gişede beklenen etkiyi yaratmadı. Ancak epik türündeki film, politika, aşk ve savaş temalarını başarılı bir şekilde işlemesiyle sık sık takdir ediliyor.