Gişede hak ettiği değeri görmeyen başarılı filmler

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Andrew Dominik imzalı yapım, 21. yüzyılın en iyi görüntü yönetmenliğine sahip filmlerinden biri olarak görülüyor. Tüm dünyada yalnızca 11 milyon dolar hasılat elde eden film, 1970’lerin en iyi western filmlerinden biri olarak da tanımlanıyor.