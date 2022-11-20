Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, Amerika merkezli giyim markası Guess’e birtakım suçlamalarda bulundu.
Sanatçı, markanın yeni kıyafet koleksiyonunda eserlerini izin almadan kulllandığını iddia etti.
Sosyal medya hesabında Guess markasının Londra’daki mağazasını paylaşan sanatçı “Lütfen Regent Sokağı’ndaki Guess mağazasına gidin. Bana sormadan adımı ve eserlerimi kullanıyorlar” dedi.
BBC’nin haberine göre, marka yeni koleksiyonunu “Banksy’nin grafitileriyle” ifadesiyle pazarlıyor. Ancak, sanatçı kendisinin izni olmadan markanın adını kullandığını iddia ediyor.
Sanatçının suçlamalarının ardından marka, mağazasını kapattı ve kapısına güvenlik koydu.
Konuyla ilgili Guess markasından henüz bir açıklama gelmedi.