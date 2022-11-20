 Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı | N-Life

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı

Son dönemde Ukrayna'nın Borodyanka kentinde ortaya çıkan duvar resimleriyle gündeme gelen gizemli sokak sanatçısı Banksy, Guess markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı.

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı - 1

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, Amerika merkezli giyim markası Guess’e birtakım suçlamalarda bulundu.

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı - 2

Sanatçı, markanın yeni kıyafet koleksiyonunda eserlerini izin almadan kulllandığını iddia etti.

Sosyal medya hesabında Guess markasının Londra’daki mağazasını paylaşan sanatçı “Lütfen Regent Sokağı’ndaki Guess mağazasına gidin. Bana sormadan adımı ve eserlerimi kullanıyorlar” dedi.

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı - 3

BBC’nin haberine göre, marka yeni koleksiyonunu “Banksy’nin grafitileriyle” ifadesiyle pazarlıyor. Ancak, sanatçı kendisinin izni olmadan markanın adını kullandığını iddia ediyor.

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı - 4

Sanatçının suçlamalarının ardından marka, mağazasını kapattı ve kapısına güvenlik koydu.

Gizemli sanatçı Banksy ünlü giyim markasını eserlerini izinsiz kullanmakla suçladı - 5

Konuyla ilgili Guess markasından henüz bir açıklama gelmedi.

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