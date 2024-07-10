Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.