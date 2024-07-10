Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler
Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmden ilk görüntüler yayınlandı. "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe ise filmde olmayacak. İşte filmin resmi afişleri ve filmde dair merak edilenler...
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.