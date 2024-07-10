Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmden ilk görüntüler yayınlandı. "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe ise filmde olmayacak. İşte filmin resmi afişleri ve filmde dair merak edilenler...

Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler - 1

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak.

N-LIFE HABERLERİ

Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler - 2

Merakla beklenen Gladyatör 2 filminin karakter afişleri yayınlandı.

"Gladyatör 2" filminin kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor.

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor.

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İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek.

Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor.

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Washington ise Macrinus rolünde.

Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler - 5

GLADYATÖR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

David Scarpa tarafından kaleme alınan filmin bütçesinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu biliniyor.

Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor. 

Gladyatör 2 filminin karakterleri ve merak edilenler - 6

Film, General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak.

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