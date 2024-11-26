Gladyatör 2 oyuncusunun sahnelerinin kesilmesi tepki çekti

WATERS VE HADID UZUN SÜREDİR BASKIYA MARUZ KALIYOR
Bazı ünlüler, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin'e verdikleri destek nedeniyle baskılarla karşılaşsa da Filistin yanlısı duruşlarıyla tanınan bazı isimler yıllardır bu zorluklarla mücadele ediyor.
Filistin halkını destekleyen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin aktif savunucularından biri olan Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail'in politikalarını "soykırım" olarak tanımladığı için uzun süredir baskıların hedefinde. Filistin'e verdiği destek nedeniyle kara propaganda kampanyaları ve konser iptalleriyle sık sık karşılaşan Waters, özellikle İsrail karşıtı duruşunu eleştiren lobilerin baskısıyla pek çok engel yaşamış olsa da mücadeleden vazgeçmedi.
Özellikle Kanada'da, BDS hareketini desteklediği için bazı gruplar Waters'ın konserlerini iptal ettirmek amacıyla kampanyalar düzenledi ancak bu baskılara rağmen Waters, Kanada turlarına devam etti ve geniş bir halk desteği kazandı. Benzer şekilde Avrupa ve ABD'de de benzer engellemelerle karşılaşsa da büyük kitleler Waters'ı yalnız bırakmadı.
MODELİN YER ALDIĞI KAMPANYA TEPKİ ÇEKTİ
İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarını açıkça eleştiren dünyaca ünlü Filistin kökenli model Bella Hadid de uzun yıllardır bu duruşu nedeniyle pek çok zorlukla karşılaşıyor. Son olarak Adidas, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının baskısı sonucu Hadid'i marka yüzü olduğu bir ayakkabı reklamından çıkardı. Bu karar, geniş çaplı tepkilere yol açtı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hadid'i savunarak Adidas'a sert eleştiriler yöneltti. Bir kullanıcı, "Bella Hadid bir kahraman! Umarım Adidas boykottan zarar görür." ifadesini kullandı. Başka bir kullanıcı da "Üzgünüm arkadaşlar, Bella Hadid'e yapılan bu korkakça muamele nedeniyle artık Adidas almıyorum." paylaşımda bulundu.
Tepkiler zamanla boykot çağrılarına dönüştü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bella Hadid olayından sonra Adidas'a veda ediyoruz. Soykırım suçlularını cesaretlendirenler bizim kazandığımız parayı hak etmiyor. Starbucks ve McDonald's boykotunda olduğu gibi sıra Adidas'ta! Adios!" diyerek kampanyayı destekledi.
Adidas'a yönelik bu boykot dalgası, Filistin'e destek veren isimlere uygulanan baskıların toplumun geniş kesimlerinde tepkiyle karşılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.