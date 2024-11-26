Gladyatör 2 oyuncusunun sahnelerinin kesilmesi tepki çekti

BENZEMA, FİLİSTİN'E DESTEĞİ NEDENİYLE TERÖRLE İTHAM EDİLDİ

Filistin'e destek veren seslere yönelik ağır yaptırımlar, sadece sinema dünyasında değil, spor ve müzik dünyasında da sıklıkla gözlemlendi. Filistin'e desteğini açıkça dile getiren isimlerden biri de Fransız futbolcu Karim Benzema oldu.

İsrail'in Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki saldırıları sırasında sosyal medya hesabından Filistin halkına destek veren Benzema, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından "siyasi İslam propagandası" yapmakla suçlandı. Darmanin, Benzema'nın terörist gruplarla, özellikle "Müslüman Kardeşler" ile bağlantılı olduğunu öne sürdü ancak bu iddiaları destekleyecek somut bir kanıt sunamadı.



Benzema'ya yönelik bu suçlamalar, insan hakları savunucuları ve Filistin yanlısı aktivistler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Pek çok kişi, futbolcunun insani bir trajediye dikkat çekmek istediğini vurgularken, onun politik duruşu nedeniyle cezalandırıldığını savundu.



Sosyal medyada da Benzema'nın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair geniş bir tartışma çıktı. Özellikle Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduktan sonra Benzema'nın Filistin'e verdiği destek daha fazla dikkati çekerken, futlbolcunun Fransa milli takımına dönme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ



Benzer bir durum, Filistin'e destek veren Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin başına geldi. Ghazi, Instagram hesabında Filistin yanlısı bir paylaşım yapmasının ardından Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05 tarafından kadro dışı bırakıldı ve sözleşmesi haksız bir şekilde feshedildi.



Ancak Ghazi, bu süreçte duruşundan vazgeçmedi. Fulbolcu paylaşımında, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir." ifadesini kullandı.



Ghazi'nin işine son verilmesi hukuki sürece taşındı ve Mainz İş Mahkemesi, bu fesih kararını "geçersiz" ilan etti. Açtığı tazminat davasını kazanan Ghazi, mahkeme kararı sonrası kazandığı 500 bin avroyu Gazzeli çocuklar için yürütülecek projelere bağışlayacağını duyurdu.

Bu olaylar, spor dünyasında da Filistin'e destek veren isimlere yönelik sistematik baskının çarpıcı örnekleri arasında yer aldı.