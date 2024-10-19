Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!"
Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör 2 için geri sayım başladı. 5 Oscar ödüllü Gladyatör'ün (2000) devam filmine ilk tepkiler geldi.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı.