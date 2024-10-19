Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!"

Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör 2 için geri sayım başladı. 5 Oscar ödüllü Gladyatör'ün (2000) devam filmine ilk tepkiler geldi.

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 1

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 2

İLK TEPKİLER GELDİ

15 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filme, eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.

OffScreenCentral'dan Jillian Chilingerian, "Denzel Washington'ın adını hemen 'Gladiator 2' için en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına kazımaya başlayın" dedi.

Scott Mantz, filmi "destansı bir devam filmi" olarak nitelendirdi ve ayrıca filmin "harika aksiyon sahnelerine, inanılmaz görsel efektlere ve olağanüstü performanslara" yer verdiğini belirtti.

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 3

Simon Thompson ise "Gladyatör II, destansı aksiyon sahneleri ve nefis ihanet sahneleriyle en zengin şöleni sunuyor" diye yazdı.

L.A. Times'tan Matt Brennan, filmin "tamamen çılgın bir şey" olduğunu söyledi.

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 4

GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.

İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almayacak

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 5

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. Gladyatör 2, ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.

İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek.

Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.

Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!" - 6

USTA YÖNETMENDEN "GLADYATÖR 3" SİNYALİ

Ridley Scott, Total Film dergisinin son sayısına röportaj verdi. Usta isim, Gladyatör 3 hakkında konuştu. Scott, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" dedi.

Öte yandan Ridley Scott, birkaç ay önce de "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" demişti.

Oscar'a aday gösterilen yönetmen, "Gladyatör II'nin sonu, Michael Corleone'nin istemediği bir işte çalışması ve 'Peki, Peder, ne yapacağım?' diye düşünmesiyle 'The Godfather'ı andırıyor. Yani bir sonraki film, olduğu yerde kalmak istemeyen bir adam hakkında olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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