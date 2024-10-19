Gladyatör 2'ye ilk tepkiler geldi: "Destansı bir film!"

USTA YÖNETMENDEN "GLADYATÖR 3" SİNYALİ

Ridley Scott, Total Film dergisinin son sayısına röportaj verdi. Usta isim, Gladyatör 3 hakkında konuştu. Scott, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" dedi.

Öte yandan Ridley Scott, birkaç ay önce de "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" demişti.

Oscar'a aday gösterilen yönetmen, "Gladyatör II'nin sonu, Michael Corleone'nin istemediği bir işte çalışması ve 'Peki, Peder, ne yapacağım?' diye düşünmesiyle 'The Godfather'ı andırıyor. Yani bir sonraki film, olduğu yerde kalmak istemeyen bir adam hakkında olacak" ifadelerini kullanmıştı.