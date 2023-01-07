Gladyatör’ün devam filminde başrol oynayacak isim belli oldu

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.
Kast çalışmaları devam eden filmde başrolde oynayacak isim belli oldu. 'Normal People' dizisiyle tanınan Paul Mescal, Gladyatör'ün devam filminde başrolü üstlenecek.
The Guardian'ın haberine göre; 26 yaşındaki Mescal'ın kast sürecinde başından beri ilk tercih olduğu belirtildi.
Russel Crowe ve Joaquin Phoenix’in başrolleri paylaştığı 2000 yapımı Gladyatör’ün yönetmeni Ridley Scott, 23 yıl sonra devam filmi için sete geri döneceğini açıklamıştı.
Kast sürecinin başladığını ve çekimlerin mayısta başlayacağını söyleyen Scott, yeni filmin hikayesiyle ilgili ayrıntı vermese de devam filminde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılması bekleniyor.
Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.
Ridley Scott, son olarak Napoleon Bonaparte’ın hayatını konu alan ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı 'Napoleon' filmi için kamera arkasına geçmişti.