Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu

Blade Runner, Prometheus, Marslı ve Cennetin Krallığı gibi kült filmlerin ünlü yönetmeni Ridley Scott imzalı Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi kesinleşti.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 1

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 2

Kadro çalışmaları devam eden filmde başrolde yer alacak isim belli olmuştu. 'Normal People' dizisiyle tanınan ve 'Aftersun' filmiyle birçok prestijli ödüle aday gösterilen İrlandalı oyuncu Paul Mescal, Gladyatör'ün devam filminde Lucilla'nın oğlu Lucius rolünü üstlenecek.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 3

Kadrosunun giderek şekillenmeye başladığı filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise merak konusu olmuştu.

Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin vizyon tarihi 22 Kasım 2024 olarak açıklandı.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 4

CROWE GERİ DÖNMEYECEK

Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 5

İLK FİLMİN KONUSU

Gladyatör'de, İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir.

Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.

Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu - 6

2000 yapımı Gladyatör, 11 dalda Oscar’a aday gösterildi, En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu (Russell Crowe) dahil beş Oscar kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

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