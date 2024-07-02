Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...

USTA OYUNCUDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Binlerce seyircinin katıldığı ve BBC ekranlarından canlı yayınlanan festivalde Coldplay grubu sahne aldı. Konser devam ederken sahneye "Geleceğe Dönüş" ile tanınan ünlü oyuncu Michael J. Fox sahneye geldi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox, tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı.

Ünlü oyuncu, "Fix You" ve "Humankind" isimli şarkılarda gitarıyla Coldplay'e eşlik etti.