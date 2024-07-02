Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...
Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. İşte Dua Lipa'nın inanılmaz bir sahne performansına imza attığı ve Geleceğe Dönüş yıldızı Michael J. Fox'un Coldplay'e eşlik ettiği Glastonbury Festivali'nde yaşananlar...
Bu yıl 26 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı. İşte Glastonbury'den yansıyanlar...