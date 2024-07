Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...

FESTİVALİN YILDIZI

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, çocukluğundan beri Glastonbury'de sahne almanın hayalini kurduğunu söyledi.

28 yaşındaki şarkıcı "Levitating", "Be The One", "One Kiss" ve "Houdini" gibi hit parçalarını seslendirdi.