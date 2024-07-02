Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler...

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. İşte Dua Lipa'nın inanılmaz bir sahne performansına imza attığı ve Geleceğe Dönüş yıldızı Michael J. Fox'un Coldplay'e eşlik ettiği Glastonbury Festivali'nde yaşananlar...

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 1

Bu yıl 26 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı. İşte Glastonbury'den yansıyanlar...

N-LIFE HABERLERİ

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 2

USTA OYUNCUDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Binlerce seyircinin katıldığı ve BBC ekranlarından canlı yayınlanan festivalde Coldplay grubu sahne aldı. Konser devam ederken sahneye "Geleceğe Dönüş" ile tanınan ünlü oyuncu Michael J. Fox sahneye geldi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox, tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı.

Ünlü oyuncu, "Fix You" ve "Humankind" isimli şarkılarda gitarıyla Coldplay'e eşlik etti.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 3

FESTİVALİN YILDIZI

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, çocukluğundan beri Glastonbury'de sahne almanın hayalini kurduğunu söyledi.

28 yaşındaki şarkıcı "Levitating", "Be The One", "One Kiss" ve "Houdini" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 4

Lipa'nın şarkılarını canlı söylemediğine dair iddialar ortaya atıldı ancak söylentiler kısa sürede yalanlandı.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 5

SZA'NIN ZOR ANLARI

Grammy ödüllü şarkıcı SZA ise iddialara göre Madonna teklifleri reddedince Glastonbury'de sahne aldı.

33 yaşındaki şarkıcı konser esnasında bazı teknik aksaklıklar yaşadı ve şarkıcının dinleyicilerle iletişim kurmaması ise eleştirilere yol açtı. Şarkıcı "Bugün çok gergindim" diyerek hayranlarından özür diledi.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 6

ALAN BOŞ KALDI

İngiltere- Slovakya karşılaşmasının da aynı gün olması nedeniyle çok fazla kişi futbol maçını izlemek için alandan ayrıldı. Şarkıcı boş alana konser vermek durumunda kaldı.

Öte yandan, dünya listelerinde zirveden inmeyen şarkıcının festival kitlesine çok uygun olmadığına dair yorumlar yapıldı.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 7

İLK KEZ FESTİVALDE

2000'li yıllara damga vuran Amerikalı şarkıcı Avril Lavigne ilk kez Glastonbury'de sahne aldı.

Şarkıcı "Buraya gelmemin 22 yıl almasına inanamıyorum. Zamanı gelmişti" dedi.

Glastonbury 2024'te neler yaşandı? Çocukluk hayalini gerçekleştirenler, boş alanda konser verenler... - 8

7 DAKİKA SESSİZLİK

Marina Abramovis, İngiltere'nin en büyük festivalinde barış çağrısında bulundu ve binlerce kişiyi 7 dakika boyuncu sessiz kalmaya davet etti.

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