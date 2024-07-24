Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek
12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'de keşfedildiği günden bu yana gerçekleştirilen kazılarda neolitik döneme ait önemli bilgilere ve eserlere ulaşıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ünü sınırları aşan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Göbeklitepe'de, kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların ekim ayına kadar süreceği belirtildi.
Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Taş Tepeler projesi kapsamında bu yıl mayıs sonunda başladıkları alan çalışmalarını bayram nedeniyle verdikleri kısa aranın ardından sürdürdüklerini söyledi.