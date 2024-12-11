Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2024 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. En çok aratılan filmler listesinde gişe rekoru kıran birçok yapım yer alırken en çok aratılan müzisyenler listesinde, hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen ünlü rapçi ilk sırada yer alıyor.
Google, yıl boyunca dünyada en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. İşte dünya çapında en çok aratılan isimler...
AKTÖRLER
- Katt Williams
- Pawan Kalyan
- Adam Brody
- Ella Purnell
- Hina Khan
- Kieran Culkin
- Terrence Howard
- Nimrat Kaur
- Sutton Foster
- Briggitte Bozzo
(Fotoğraf: Nobody Wants This dizisinin yıldızı Adam Brody)