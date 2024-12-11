Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2024 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. En çok aratılan filmler listesinde gişe rekoru kıran birçok yapım yer alırken en çok aratılan müzisyenler listesinde, hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen ünlü rapçi ilk sırada yer alıyor.

Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar - 1

Google, yıl boyunca dünyada en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. İşte dünya çapında en çok aratılan isimler...

AKTÖRLER

  1. Katt Williams

  2. Pawan Kalyan

  3. Adam Brody

  4. Ella Purnell

  5. Hina Khan

  6. Kieran Culkin

  7. Terrence Howard

  8. Nimrat Kaur

  9. Sutton Foster

  10. Briggitte Bozzo

(Fotoğraf: Nobody Wants This dizisinin yıldızı Adam Brody)

TÜRKİYE’DE 2024 YILINDA EN ÇOK BUNLAR ARATILDI

N-LIFE HABERLERİ

Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar - 2

FİLMLER

  1. Inside Out 2

  2. Deadpool & Wolverine

  3. Saltburn

  4. Beetlejuice Beetlejuice

  5. Dune: Part Two

  6. It Ends with Us

  7. Oppenheimer

  8. Kung Fu Panda 4

  9. Alien: Romulus

  10. Terrifier 3

(Fotoğraf: Dune 2)

Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar - 3

MÜZİSYENLER

1. Diddy

2. Usher

3.Linkin Park

4. Sabrina Carpenter

5. Justin Timberlake

6. Ángela Aguila

7. Drake Bell

8. Tracy Chapman

9. Dave Grohl

10. Angelina Mango

(Fotoğraf: Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen rapçi Diddy)

Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar - 4

ŞARKILAR

1. Not Like Us - Kendrick Lamar

2. APT. - Rosé and Bruno Mars

3. Bling-Bang-Bang-Born - Creepy Nuts

4. Thick Of It - KSI

5. Espresso - Sabrina Carpenter

6. Hai Yorokonde - Kocchi no Kent

7. yes, and? - Ariana Grande

8. WILDFLOWER - Billie Eilish

9. Fortnight - Taylor Swift

10. Katchi Sera - Sai Abhyankkar

(Fotoğraf: Rose ve Bruno Mars)

Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar - 5

DİZİLER

1. Baby Reindeer

2. Fallout

3. House of the Dragon

4. Heeramand

5. Shōgun

6. The Perfect Couple

7. Queen of Tears

8. Marry My Husband

9. 3 Body Problem

10. Nobody Wants This

(Fotoğraf: Emmy Ödülleri'ne damga vuran Baby Reindeer)

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