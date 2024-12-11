Google 2024 yılı arama trendleri: Dünyada en çok aratılan ünlüler, filmler, diziler ve şarkılar

Google, yıl boyunca dünyada en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. İşte dünya çapında en çok aratılan isimler...

AKTÖRLER





Katt Williams



Pawan Kalyan



Adam Brody



Ella Purnell



Hina Khan



Kieran Culkin



Terrence Howard



Nimrat Kaur



Sutton Foster



Briggitte Bozzo





(Fotoğraf: Nobody Wants This dizisinin yıldızı Adam Brody)

TÜRKİYE’DE 2024 YILINDA EN ÇOK BUNLAR ARATILDI