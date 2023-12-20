Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları
Hollywood grevi nedeniyle pek çok yapımın yeni sezon bölümleri gecikirken, dizilerin hayranları sevdikleri diziyi yeni bölümleriyle seyretmek için sabırsız davranıyor. ABD'de seyircilerin Google'da en çok aradığı 10 dizi sıralandı.
10. The Last Of Us 2. sezon
Hayranlarının ilk sezonunu nefessiz izlediği, yılın en popüler yapımlarından olan The Last Of Us'ın ikinci sezonu için Google'da 105 binin üzerinde arama yapıldı. Dizi merakla beklense de yeni szezonun yayını ancak 2025'e yetişecek.