Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları

6. Ted Lasso 4. sezon

Hayranları dördüncü sezonu beklese de dizi, üçüncü sezonla sona erdi. Başrol oyuncusu Jason Sudeikis, "Anlatmak istediğimiz, umdupumuz ve sevdiğimiz hikaye sona erdi" dese de seyirciler ayda 122 bin kez dizi hakkında arama yaptı.