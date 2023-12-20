Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları

Hollywood grevi nedeniyle pek çok yapımın yeni sezon bölümleri gecikirken, dizilerin hayranları sevdikleri diziyi yeni bölümleriyle seyretmek için sabırsız davranıyor. ABD'de seyircilerin Google'da en çok aradığı 10 dizi sıralandı.

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 1

10. The Last Of Us 2. sezon

Hayranlarının ilk sezonunu nefessiz izlediği, yılın en popüler yapımlarından olan The Last Of Us'ın ikinci sezonu için Google'da 105 binin üzerinde arama yapıldı. Dizi merakla beklense de yeni szezonun yayını ancak 2025'e yetişecek. 

N-LIFE HABERLERİ

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 2

9. Outer Banks 4. sezon

Dizinin yeni sezon çekimleri kasım ayında başladı, yayın tarihi ise henüz bilinmiyor. Hayranlarının Google'da aylık 107 bine yakın arama yaptığı tespit edildi.

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 3

8. The Handmaid’s Tale 6. sezon

Hulu kanalının büyük ilgi gören dizisinin altıncı ve final sezonu 2025'te yayınlanacak. İlk sezonu 2022'de başlayan dizinin final sezonunun gecikmesinin Hollywood'daki grev kaynaklığı olduğu düşünülüyor. Seyirciler, merakla bekledikleri yeni son için Google'da ayda 114 bine yakın arama yaptı. 

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 4

7. House of the Dragon 2. sezon

2024 yazının başında yayınlanacak olan yeni sezon için aylık 117 binden fazla arama yapıldığı tespit edildi.

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 5

6. Ted Lasso 4. sezon

Hayranları dördüncü sezonu beklese de dizi, üçüncü sezonla sona erdi. Başrol oyuncusu Jason Sudeikis, "Anlatmak istediğimiz, umdupumuz ve sevdiğimiz hikaye sona erdi" dese de seyirciler ayda 122 bin kez dizi hakkında arama yaptı. 

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 6

5. Tulsa King 2. sezon

Yapım şirketi Paramount+ henüz yeni sezon tarihini duyurmadı. Dizinin yaratıcısı Terence Winter'ın diziden ayrılmasıyla ikinci sezonun gecikmesi söz konusu. Dizi, aylık 133 bin civarında arandı. 

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 7

4. Cobra Kai 6. sezon

2024'te yayınlanacak olan altıncı sezonu merakla beklenen dizinin hayranları Google'da aylık 162 binin üzerinde arama yaptı. 

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 8

3. Severence 2. sezon

Psikolojik gerilim türündeki dizinin yeni sezonu Google aramalarında popüler. Yayın tarihi bilinmeyen ikinci sezon için aylık 180 binden fazla arama yapıldığı tespit edildi.

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 9

2. Squid Game 2. sezon

2022'de yayınlanan birinci sezon bölümleriyle dünya çapında ses getiren Güney Kore yapımı dizinin henüz yayınlanma tarihi bilinmeyen ikinci sezonu merakla bekleniyor. Bunun için ayda 180 binin üzerinde arama yapıldı. 

Google aramalarına göre en çok merak edilen dizi sezonları - 10

1. Yellowstone 5. sezon

2024'ün kasım ayında yayınlanacak olan yeni bölümler için aylık 225 bin arama yapıldığı tespit edildi. 

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