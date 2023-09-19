"Gordion antik kenti" Dünya Mirası Listesi'nde | Türkiye'deki miras alanı 21'e ulaştı
Türkiye'de bulunan dünyadaki en önemli arkeolojik alanlardan biri "Gordion antik kenti" ile "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri"nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesiyle Türkiye'deki toplam miras alanı sayısı 21'e ulaştı.
Türkiye'deki "Gordion antik kenti" ile "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" UNESCO'nun Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 45. Oturumu'nda Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.
Dünya Mirası Listesi'ne iki alanının daha eklenmesiyle Türkiye'deki miras alanı 21'e ulaştı.