Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 1893'te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen Gordion Antik Kenti'nde, 1900'de 3 aylık kazı yapıldı.

Körte kardeşler, antik kentin Frig'in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir bilgiye ulaşılamadı.