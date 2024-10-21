Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu!
İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan ve bir daha bulunamayan İngiliz denizaltısı "HMS Troop", 81 yıl sonra Yunanistan açıklarında keşfedildi. 14 Ekim 1943'te kaybolan denizaltının, bir sualtı mayınına çarparak battığı düşünülüyor.
14 KEŞİF YAPILDI
İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan HMS Trooper denizaltısının yeri, yıllar süren araştırmaların ardından nihayet tespit edildi.
Araştırmacılar 2000 yılından bu yana denizaltını bulmak için en az 14 keşif gerçekleştirdi. Şimdi ise İngiliz denizaltısı, Yunanistan'ın Donoussa adası yakınlarında, İkarya Denizi'nin 830 metre derinliğinde bulundu.