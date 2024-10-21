Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu!

YUNANİSTAN SINIRILARINA BULUNDU

Thoctarides ve ekibi, yeni bir bölgeyi gemi sonar sistemi kullanarak araştırdı ve Ege Denizi’nde Donoussa adası yakınlarında büyük bir kütle tespit etti. Uzaktan kumandalı araç (ROV) “Super Achille” ile yapılan inceleme sonucunda, Trooper’ın yeri 3 Ekim'de doğrulandı. Ancak, İkarya Denizi’nin zorlu hava koşulları, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.