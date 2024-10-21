Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu!

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan ve bir daha bulunamayan İngiliz denizaltısı "HMS Troop", 81 yıl sonra Yunanistan açıklarında keşfedildi. 14 Ekim 1943'te kaybolan denizaltının, bir sualtı mayınına çarparak battığı düşünülüyor.

Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu! - 1

14 KEŞİF YAPILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan HMS Trooper denizaltısının yeri, yıllar süren araştırmaların ardından nihayet tespit edildi. 

Araştırmacılar 2000 yılından bu yana denizaltını bulmak için en az 14 keşif gerçekleştirdi. Şimdi ise İngiliz denizaltısı, Yunanistan'ın Donoussa adası yakınlarında, İkarya Denizi'nin 830 metre derinliğinde bulundu. 

N-LIFE HABERLERİ

Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu! - 2

"MAYINA ÇARPMIŞ OLABİLİR"

14 Ekim 1943'te kaybolan Trooper'ın enkazının, bir sualtı mayınına çarparak battığı  ve  64 kişilik mürettebatının tamamının öldüğü varsayıldı.  Planet Blue adlı sualtı kurtarma şirketinin sahibi Kostas Thoctarides, geminin son görülme senaryosunun yanlış olabileceğini ve denizaltının tahmin edilenden daha batıda olabileceğini öne sürdü.

Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu! - 3

YUNANİSTAN SINIRILARINA BULUNDU

Thoctarides ve ekibi, yeni bir bölgeyi gemi sonar sistemi kullanarak araştırdı ve Ege Denizi’nde Donoussa adası yakınlarında büyük bir kütle tespit etti. Uzaktan kumandalı araç (ROV) “Super Achille” ile yapılan inceleme sonucunda, Trooper’ın yeri 3 Ekim'de doğrulandı. Ancak, İkarya Denizi’nin zorlu hava koşulları, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu! - 4

Yapılan görsel analiz, denizaltının Alman mayınlarından biriyle karşılaştığını gösteriyor. Patlamanın Trooper’ı üç parçaya ayırdığı ve en uzun bölümün yaklaşık 106 feet olduğu tespit edildi. Kumanda kulesindeki bir kapağın açık olması, geminin yüzeyde seyrederken batmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Görevde kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı denizaltısı 81 yıl sonra bulundu! - 5

İngiliz Kraliyet Donanması’ndan Yüzbaşı Richard Wraith, Planet Blue ekibini kutlayarak, kayıpların ailelerinin Trooper’ın kesin konumunu sevdiklerinin anılarını yad etmek için bir odak noktası olarak kullanabileceğini umduğunu belirtti. Wraith’in babası Teğmen John Wraith, Trooper’ın son görevinde komutan olarak görev yapıyordu.

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