Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak
Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şaşırtıcı bir gösteriye imza atacağı ortaya çıktı.
Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nı yakından takip ediyor.
Ünlü oyuncunun yalnızca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için orada olmadığı, "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu öğrenildi.