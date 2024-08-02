Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde şaşırtıcı bir gösteriye imza atacağı ortaya çıktı.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 1

Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nı yakından takip ediyor.

Ünlü oyuncunun yalnızca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için orada olmadığı, "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 2

AYLARDIR HAZIRLANIYOR

62 yaşındaki oyuncunun, kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza atacağı açıklandı. People'ın haberine göre, Cruise, aylardır 11 Ağustos'taki Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde, paraşütle atlama gösterisi yapmak için hazırlanıyor.

Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek. 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi şehre teslim edileceği sırada, Cruise Fransa Stadyumu'nun tepesinde gösterisine başlayacak ve stadyumun sahasına iniş yapacak.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 3

Olimpiyat yayını daha sonra Cruise'un Olimpiyat bayrağını Fransa'dan Los Angeles'a getirmek için uçakla bir sonraki durağına gidişini gösteren iki dakikalık önceden kaydedilmiş bir bölüme geçecek.

Ardından aktör, uçaktan atlayıp Hollywood tabelasına inecek.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 4

FİKİR CRUISE'DAN ÇIKTI!

TMZ'ye göre; Cruise'un bayrağı diğer Olimpiyat sporcularına devretmesi gibi başka etkileyici anlar da olacak.

Cruise'un gösteri fikrini bulduğu ve bunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile paylaştığı bildirildi.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 5

2004 yılında, Cruise Los Angeles'ta barış ve dostluk mesajı veren Olimpiyat meşalesinin taşınmasında görev aldı.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 6

ONUR NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Öte yandan,  Tom Cruise, 26 Temmuz'da Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

Olimpiyatların açılış töreninin başlamasına saatler kala Cruise, Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood gibi Onur Nişanı'na sahip ünlü sanatçıların izinden giderek Fransa'nın en prestijli nişanlarından birine layık görüldü.

Görevimiz: Paris Olimpiyatları! Tom Cruise kapanış töreninde paraşütle atlayacak - 7

Şu sıralar Avrupa'da filminin çekimlerini sürdüren Tom Cruise, 26 Temmuz'da Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

Olimpiyatların açılış töreninin başlamasına saatler kala Cruise, Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood gibi Onur Nişanı'na sahip ünlü sanatçıların izinden giderek Fransa'nın en prestijli nişanlarından birine layık görüldü.

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