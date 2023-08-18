Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin gişede beklentiyi karşılamamasının olumlu sonuçları olabileceği tahmin ediliyor.

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission Impossible - Dead Reckoning Part One) 14 Temmuz'da vizyona girmişti.

Gişede büyük bir başarı yakalaması beklenen film, "Barbie" ile "Oppenheimer"ın 21 Temmuz'da vizyona girmesiyle gişede güç kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 2

Açılış haftasında 55 milyon dolar hasılat elden film hala sinemalarda ancak diğer filmlerin arasındaki rekabet nedeniyle beklentiyi karşılayamadı.

Ancak Görevimiz Tehlike 7'nin gişe başarısızlığının iyi bir sonucu olabileceği düşünülüyor. ScreenRant'in haberine göre, Cruise'un seri filmlere desteği devam edecek gibi görünüyor.

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 3

Geçtiğimiz yıl gişe rekoru kıran Top Gun: Maverick'in devam filminin  gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 4

27 Mayıs 2022'de vizyona giren ve üst üste birçok rekora imza atan "Top Gun: Maverick", Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 5

"SİNEMA İÇİN HEP SAVAŞACAĞIM"

Öte yandan, yedinci kez Ethan Hunt karakterini canlandıran Tom Cruise, bir röportajında "Küçük yaştan beri hayalim filmler yapmak ve seyahat etmekti. Turist olarak değil, o dünyada çalışmak ve kültürlerini anlamak istiyordum. Filmlerim sayesinde bunu yapabiliyorum. Bu inanılmaz bir ayrıcalık. Size bunu yaşatmak benim tutkum. Sinema ve bu deneyimi size yaşatmak için hep savaşacağım" ifadelerini kullanmıştı

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 6

OPPENHEIMER HAKKINDA

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlendi. 

Film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Yapım, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.

Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda - 7

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, yılın en iyi açılış yapan filmi oldu ve yönetmen Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.

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