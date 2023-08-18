Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin gişede beklentiyi karşılamamasının olumlu sonuçları olabileceği tahmin ediliyor.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission Impossible - Dead Reckoning Part One) 14 Temmuz'da vizyona girmişti.
Gişede büyük bir başarı yakalaması beklenen film, "Barbie" ile "Oppenheimer"ın 21 Temmuz'da vizyona girmesiyle gişede güç kaybetmişti.