Görevimiz Tehlike 7 gişede beklentiyi karşılayamasa da Tom Cruise'un yeni projesi yolda

"SİNEMA İÇİN HEP SAVAŞACAĞIM"

Öte yandan, yedinci kez Ethan Hunt karakterini canlandıran Tom Cruise, bir röportajında "Küçük yaştan beri hayalim filmler yapmak ve seyahat etmekti. Turist olarak değil, o dünyada çalışmak ve kültürlerini anlamak istiyordum. Filmlerim sayesinde bunu yapabiliyorum. Bu inanılmaz bir ayrıcalık. Size bunu yaşatmak benim tutkum. Sinema ve bu deneyimi size yaşatmak için hep savaşacağım" ifadelerini kullanmıştı