Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"den yeni görseller yayınlandı.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan  "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"den yeni fotoğraflar paylaşıldı. 

Entertainment Weekly, 14 Temmuz'da vizyona girecek olan Görevimiz Tehlike 7'nin hem kamera önü hem de kamera arkası görüntülerinden örnekleri yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 2

Pandemi nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmde Tom Cruise, bir kez daha Ethan Hunt karakterini canlandırıyor. Christopher McQuarrie'nin yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Cruise'a Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 3

Yedinci Görevimiz Tehlike'nin konusu hala gizli tutulurken, 147 dakikalık süresiyle şu anda serinin en uzun filmi özelliğini taşıyor.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 4

Son filmin dünya çapındaki kazancı 791,6 milyon dolara ulaşmıştı ve serinin en çok kazanan filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 5

"Top Gun: Maverick"in ve Tom Cruise'un yakın tarihli büyük başarısının ardından, bu ilginin Mission Impossible serisine de yansıması bekleniyor. Filmin 1 milyar dolar sınırını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) yeni görseller - 6
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