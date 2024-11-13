Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor!

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen filmden ilk görüntüler geldi.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 1

Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 2

FİLMİN ADI DEĞİŞTİ

Serisinin merakla beklenen devam filminin adı "Mission: Impossible - The Final Reckoning" oldu.

Filminin adının "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm" olarak vizyona girmesi planlanmıştı.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 3

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mission: Impossible - The Final Reckoning filmi, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek. Filmin 2022 yılında vizyona girmesi planlanıyordu ancak Hollywood'daki grev nedeniyle film çekimleri ertelendi.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 4

Görevimiz Tehlike serisinin 8'inci devam halkasından ilk görüntüler yayınlandı. Tom Cruise, filmin fragmanını "Her seçim, buna yol açtı" notuyla paylaştı.

Aksiyon dolu fragmanda Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 5

İlk kez "Görevimiz Tehlike: Fallout" filminde rol alan Angela Bassett'in, CIA Direktörü Erika Sloane olarak geri döneceği fragmanda ortaya çıktı.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 6

GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU

"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 7

Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.

Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning'den ilk görüntüler: Efsane sona eriyor! - 8

KADRODA KİMLER VAR?

Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

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