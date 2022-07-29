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Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı

Haberler | 29.07.2022 - 10:15

Gorgosaurus türü dinozor iskeleti ABD’de açık artırmada 6 milyon dolara alıcı buldu.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı - 1

T-rex soyundan olan olan Gorgosaurus türüne ait bu iskelet fosili 6 milyon dolara satıldı.


Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı - 2

New York’ta Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayede satılan fosil bugüne kadar satılan en pahalı ikinci dinozor iskeleti oldu.


Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı - 3

İlk olarak Chicago’daki Field Müzesi’nde bulunan Sue adındaki T-rex fosili 8,36 milyon dolara satılmıştı.


Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı - 4

Gorgosaurus’un da iki parmaklı bir eli bulunuyordu.


Gorgosaurus türü dinozor iskeleti 6 milyon dolara satıldı - 5

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD’nin Montana eyaletinde özel bir arazide keşfedilen bu fosil, 3 metre boyunda, 6,6 metre uzunluğunda ve 79 parçadan oluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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