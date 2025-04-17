Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu

YATAKTAKİ KAN KİME AİT?

Daily Mail'in haberine göre, 26 Şubat'ta cesetleri trajik bir şekilde bulunan aktör veya eşinin ölmeden önce hafif bir yaralanma geçirmiş olabileceği düşülünüyor.

Polis, çifitin 4 milyon dolarlık Santa Fe malikanesinin içinden birkaç fotoğraf ve görüntü yayınladı. Mülkü araştırırken yetkililer, çiftin çarşaflarında bazı izlere ulaştı. Dağınık yatakta, mavi çarşaflarda küçük kan lekeleri ve kirli bir bant bulundu.

Yatakta kimin kanının olduğu veya kanamaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak bu izlerin Hackman veya Arakawa'nın ölüm nedenleriyle hiçbir ilgisi olmadığı düşünülüyor.