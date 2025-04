Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu

HER YERE SAÇILMIŞ NOTLAR

Notlarda aktörün, eşine hitap ederken "sevimli kız" ifadesi kullandığı ve mektuplarını "Sevgilerimle, G" ile imzaladığı görülüyor.

Çiftin evinin her yerine dağılmış halde bulunan tarihsiz notlar, ilişkilerine ve birlikte geçirdikleri son anlara dair bilgiler içeriyor. Hackman, eşi için evin her yerine asılmış birkaç not bırakmıştı.

Fotoğraflardaki yazılar net bir şekilde okunamasa da her not açıkça "Sevgilerimle, G" ile bitiyordu.

Belgelerin arasında aktörün eşinin cesedinin bulunduğu anlara dair fotoğraflar ve çiftin köpeğinin Betsy Arakawa'nın cansız bedeninin başında nöbet tuttuğu anlar da yer alıyor.



HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, sıçan veya fare gibi kemirgenlerle ve bunların salgılarıyla temas durumunda bulaşabilir. Tozun kurumuş hayvan dışkısı içermesi halinde havadaki toz yoluyla da enfeksiyon mümkündür.