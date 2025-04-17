Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında 4 milyon dolarlık malikanelerinde ölü bulundu. Çiftin virüs yuvası haline gelen malikanesinin son hali ortaya çıktı.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 1

ÖLÜM NEDENLERİ AÇIKLANDI

Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.

65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan ve grip benzeri semptomlarla başlayıp hızla ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık olan hantavirüs olduğunu açıklandı.

95 yaşındaki Hackman, 65 yaşındaki Betsy'nin hantavirüsten ölmesinden yaklaşık bir hafta sonra Alzheimer'a bağlı olarak böbrek ve kalp rahatsızlığından öldü.

Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 2

YATAKTAKİ KAN KİME AİT?

Daily Mail'in haberine göre, 26 Şubat'ta cesetleri trajik bir şekilde bulunan aktör veya eşinin ölmeden önce hafif bir yaralanma geçirmiş olabileceği düşülünüyor.

Polis, çifitin 4 milyon dolarlık Santa Fe malikanesinin içinden birkaç fotoğraf ve görüntü yayınladı. Mülkü araştırırken yetkililer, çiftin çarşaflarında bazı izlere ulaştı. Dağınık yatakta, mavi çarşaflarda küçük kan lekeleri ve kirli bir bant bulundu.

Yatakta kimin kanının olduğu veya kanamaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak bu izlerin Hackman veya Arakawa'nın ölüm nedenleriyle hiçbir ilgisi olmadığı düşünülüyor.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 3

Evin içinden paylaşılan tüyler ürpertici yeni fotoğraflar, aynı zamanda Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy'nin yaşadığı ve öldüğü evin içindeki kötü koşulları gözler önüne serdi.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 4

HER YERDE EŞYA YIĞINLARI VAR

Polis memurları, malikanenin çeşitli odalarına dağılmış giysi, belge, resim ve diğer kişisel eşyalar yığınlarını inceledi.

İncelemeler sonucunda ünlü çiftin 34 yıllık evlilikleri boyunca biriktirdikleri eşyaların ne kadar çok olduğunu ortaya çıktı.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 5

EŞYALAR ETRAFA SAÇILMIŞ

Onlarca yıl boyunca yığılan kıyafetler, bazı odaları tamamen doldururken köpek yatakları, ilaç paketleri ve yatak takımları gibi diğer eşyalar da yere saçılmış olarak görülüyor.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 6

Bir giyinme odası gömlek, kot pantolon, elbise ve ayakkabı kutularıyla doluyken diğer değerli eşyalar istiflenmiş, neredeyse devrilecekmiş gibi duruyor.

Ayrıca, evin her yerine dağılmış birçok not da bulundu.

Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu - 7

HER YERE SAÇILMIŞ NOTLAR

Notlarda aktörün, eşine hitap ederken "sevimli kız" ifadesi kullandığı ve mektuplarını "Sevgilerimle, G" ile imzaladığı görülüyor.

Çiftin evinin her yerine dağılmış halde bulunan tarihsiz notlar, ilişkilerine ve birlikte geçirdikleri son anlara dair bilgiler içeriyor. Hackman, eşi için evin her yerine asılmış birkaç not bırakmıştı.

Fotoğraflardaki yazılar net bir şekilde okunamasa da her not açıkça "Sevgilerimle, G" ile bitiyordu.

Belgelerin arasında aktörün eşinin cesedinin bulunduğu anlara dair fotoğraflar ve çiftin köpeğinin Betsy Arakawa'nın cansız bedeninin başında nöbet tuttuğu anlar da yer alıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, sıçan veya fare gibi kemirgenlerle ve bunların salgılarıyla temas durumunda bulaşabilir. Tozun kurumuş hayvan dışkısı içermesi halinde havadaki toz yoluyla da enfeksiyon mümkündür.

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