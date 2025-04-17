Görkemli malikanenin tüyler ürperten son hali | Ünlü çiftin evi virüs yuvası oldu
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında 4 milyon dolarlık malikanelerinde ölü bulundu. Çiftin virüs yuvası haline gelen malikanesinin son hali ortaya çıktı.
ÖLÜM NEDENLERİ AÇIKLANDI
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.
65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan ve grip benzeri semptomlarla başlayıp hızla ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık olan hantavirüs olduğunu açıklandı.
95 yaşındaki Hackman, 65 yaşındaki Betsy'nin hantavirüsten ölmesinden yaklaşık bir hafta sonra Alzheimer'a bağlı olarak böbrek ve kalp rahatsızlığından öldü.
Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.