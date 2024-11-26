Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John görme kaybı yaşıyor. Usta sanatçı sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum - 1

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, geçtiğimiz aylarda şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.

77 yaşındaki yıldız, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."

N-LIFE HABERLERİ

Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum - 2

"ŞARKI SÖZLERİNİ GÖREMİYORUM"

Sir Elton John, görme sorunu yaşadığı için yeni albümünü bitiremediğini söyledi. Good Morning America programına katılan sanatçı "Stüdyoya girip kayıt yapabilir miyim bilmiyorum çünkü şarkı sözlerini göremiyorum" dedi.

John sözlerine "Böyle bir rahatsızlığın başıma gelmesi hiç iyi olmadı ve biraz afalladım. Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey okuyamıyorum ve hiçbir şey izleyemiyorum" diye devam etti.

Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum - 3

YENİ ALBÜM GELECEK Mİ?

Yeni albümü sorulan sanatçı "uzun zamandır bir şey yapmadığını" ve "her şeyin yoluna gireceğine dair umudu olduğunu" belirtti.

Sir Elton John'un son stüdyo albümü 2016'da yayınlandı. Ancak sanatçının açıklamalarına göre, bir sonraki albümün tamamlanmasına daha çok zaman var gibi görünüyor.

Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum - 4

ARTIK TURNEYE ÇIKMAYACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan efsane sanatçı, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıklamıştı.

Son turnesini Temmuz 2023'te İsveç'in Stockholm kentinde tamamlayan ünlü isim, sahnelere geri dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt verdi. "Hayır" diyen Elton John, "Oğullarımız var, biliyorsunuz, artık ergenliğe giriyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyoruz. Bunun için orada olmak istiyoruz. Bence bir çocuğun hayatındaki önemli yıllar" ifadelerini kullandı.

Görkemli bir kariyere sahip olan şarkıcının son dünya turnesi olan Farewell Yellow Brick Road, 10 Eylül 2018'de Kuzey Amerika'da başladı ve 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona erdi.

Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum - 5

MÜZİKAL HAZIRLIĞINDA

The Sun'ın haberine göre, John, "Your Song", "Candle In The Wind" ve "Tiny Dancer" gibi hitlerini içeren bir müzikal hazırlığında.

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