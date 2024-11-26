Görme kaybı yaşayan Elton John: Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, geçtiğimiz aylarda şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.

77 yaşındaki yıldız, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."