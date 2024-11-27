Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEY"

Görüntü yönetmenin ölümünün üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ünlü oyuncu Alec Baldwin sonunda bu talihsiz kazayı geçmişte bırakmayı umuyor.

Variety'e konuşan oyuncu "Bu olay, şüphesiz hayatımda yaşadığım en zor şey. Bu olayın kurbanlarının yanı sıra beni en çok üzen şey, karımın yaşadıkları....Yelkenlerimizi rüzgara karşı açmaya, bu olayı arkamızda bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü bu film hiçbir zaman tek başına anılmayacak, her zaman bu olayın gölgesinde kalacak" açıklamasında bulundu.