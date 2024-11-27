Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum
ABD’li aktör Alec Baldwin,“Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. "Kasıtsız adam öldürme" suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Oyuncu filmi izlemek istemediğini ve her şeyi geçmişte bırakmak istediği söyledi
"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.