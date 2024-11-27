Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum

ABD’li aktör Alec Baldwin,“Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. "Kasıtsız adam öldürme" suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Oyuncu filmi izlemek istemediğini ve her şeyi geçmişte bırakmak istediği söyledi

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 1

"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 2

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEY"

Görüntü yönetmenin ölümünün üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ünlü oyuncu Alec Baldwin sonunda bu talihsiz kazayı geçmişte bırakmayı umuyor.

Variety'e konuşan oyuncu "Bu olay, şüphesiz hayatımda yaşadığım en zor şey. Bu olayın kurbanlarının yanı sıra beni en çok üzen şey, karımın yaşadıkları....Yelkenlerimizi rüzgara karşı açmaya, bu olayı arkamızda bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü bu film hiçbir zaman tek başına anılmayacak, her zaman bu olayın gölgesinde kalacak" açıklamasında bulundu.

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 3

İLK KEZ BİR ETKİNLİKTE

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde düzenlenen etkinliğe katılan Baldwin, yaşanan olaydan sonra ilk kez bir festivale katıldı. "Rust" filmi, Polonya'nın Toruń kentinde düzenlenen EnergaCamerimage festivalinde gösterilmişti ama Baldwin etkinliğe davet edilmedi.

Son birkaç yıldır gözlerden uzak kalan oyuncu, bu yıl "Saturday Night Live"da birkaç kez rol aldı.

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 4

FİLMİ İZLEMEK İSTEMİYOR

Filmin son halini görmediğini belirten oyuncu, filmden gelecek tüm paranın hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin eşine gideceğini açıkladı.

Filmi izlemek istemediğini açıklayan yıldız, "Eşim büyük bir travma geçirdi. Çok fazla acı var. Birisiyle evli olduğunuzda ve her şey oldukça iyi gidiyorken ve 7 çocuğunuz olduğunda zemin adeta çöküyor. Çok korkutucu bir olaydı" dedi.

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 5

"SON İKİ YIL BENİ ÇOK YIPRATTI"

Baldwin "66 yaşındayım ve çocuklarınız için enerjiye sahip olmak istiyorsunuz. Son iki yıl beni çok yıprattı, beni tüketti" diyerek her şeyi geçmişte bırakmak istediğii söyledi.

Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin: Filmi izlemek istemiyorum - 6

NE OLMUŞTU?

Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

Yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

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