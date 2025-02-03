Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı

67. Grammy Ödülleri'nde kazananlar açııklandı. Geceye damga vuran isim Beyonce oldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyoncé, En İyi Country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı ve bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi sanatçı oldu.

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 1

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67.'si, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Beyoncé, André 3000 ve Kendrick Lamar gibi sanatçılar önemli ödüller kazanarak geceye damga vurdu. Ayrıca, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter gibi yeni yetenekler de ilk Grammy ödüllerini alarak dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 2

The Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen "Now and Then" ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones ise 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile En İyi Rock albümü ödülünü kazandı.

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 3

Yılın Kaydı

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

Yılın Albümü

“Cowboy Carter,” Beyoncé

Yılın Şarkısı

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 4

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Yapımcısı

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 5

En İyi Pop Solo Performansı

“Espresso” Sabrina Carpenter

En İyi Dans Pop Kaydı

“Von Dutch” Charli XCX

En İyi Dans/Elektronik Albüm

“Brat” Charli XCX

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 6

En İyi Müzikal Tiyatro Albümü

“Hell's Kitchen”

En İyi Country Solo Performansı

"It Takes A Woman" Chris Stapleton

En İyi Country İkilisi/Grup Performansı

"II Most Wanted", Beyoncé ve Miley Cyrus

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 7

En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı

“Die With a Smile” Lady Gaga ve Bruno Mars

En İyi Pop Vokal Albümü

“Short n' Sweet” Sabrina Carpenter

En İyi Dans/Elektronik Kayıt

Justice & Tame Impala – Neverender

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 8

En İyi Remix Kaydı

“Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

En İyi Rock Performansı

“Now and Then” The Beatles

En İyi Metal Performansı

“Mea Culpa,” Gojira, Marina Viotti ve Victor Le Masne

En İyi Rock Şarkısı

“Broken Man” Annie Clark

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 9

En İyi Rock Albümü

“Hackney Diamonds” The Rolling Stones

En İyi Alternatif Müzik Performansı

“Pire” St. Vincent

En İyi Alternatif Müzik Albümü

“All Born Screaming”, St. Vincent

En İyi R&B Performansı

“Made for Me" Muni Long

En İyi Geleneksel R&B Performansı

“That’s You” Lucky Daye

En İyi R&B Şarkısı

“Saturn” 

En İyi R&B Albümü

“So Glad to Know You,” Avery*Sunshine

“Why Lawd?,” NxWorries (Anderson .Paak and Knxwledge)

En İyi R&B Albümü

“11:11 (Deluxe),” Chris Brown

En İyi Rap Performansı

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

En İyi Melodik Rap Performansı

“3:AM,” Rapsody ve Erykah Badu

En İyi Rap Şarkısı

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü

“Alligator Bites Never Heal” Doechii

Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı - 10

En İyi Country Şarkısı

“The Architect”

En İyi Country Albümü

“Cowboy Carter” Beyoncé

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