Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı
67. Grammy Ödülleri'nde kazananlar açııklandı. Geceye damga vuran isim Beyonce oldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyoncé, En İyi Country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı ve bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi sanatçı oldu.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67.'si, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Beyoncé, André 3000 ve Kendrick Lamar gibi sanatçılar önemli ödüller kazanarak geceye damga vurdu. Ayrıca, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter gibi yeni yetenekler de ilk Grammy ödüllerini alarak dikkat çekti.