Grammy 2025 kazananları açıklandı: Beyonce 11 adayı geride bıraktı

En İyi Rock Albümü



“Hackney Diamonds” The Rolling Stones



En İyi Alternatif Müzik Performansı



“Pire” St. Vincent



En İyi Alternatif Müzik Albümü



“All Born Screaming”, St. Vincent



En İyi R&B Performansı



“Made for Me" Muni Long



En İyi Geleneksel R&B Performansı



“That’s You” Lucky Daye



En İyi R&B Şarkısı



“Saturn”



En İyi R&B Albümü



“So Glad to Know You,” Avery*Sunshine



“Why Lawd?,” NxWorries (Anderson .Paak and Knxwledge)



En İyi R&B Albümü



“11:11 (Deluxe),” Chris Brown



En İyi Rap Performansı



“Not Like Us,” Kendrick Lamar



En İyi Melodik Rap Performansı



“3:AM,” Rapsody ve Erykah Badu



En İyi Rap Şarkısı



“Not Like Us,” Kendrick Lamar



En İyi Rap Albümü



“Alligator Bites Never Heal” Doechii