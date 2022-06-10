Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 12:06 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 12:15

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerin biri olan Grammy, gelecek sene bünyesine dahil edeceği yeni kategorileri açıkladı.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 1

dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Ödülleri, adaylıklara yeni kategoriler ekleyeceğini duyurdu.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 2

Gelecek yıl 65.incisi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri’nde daha önce görülmemiş kategoriler yer alacak.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 3

The Recording Academynin yaptığı açıklamaya göre, beş yeni ödül kategorisi ve bir de Special Merit Awards (Özel Ödül) kategorisi geleneksel kategorilere eşlik edecek.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 4

YENİ KATEGORİLER

Yılın en iyi söz yazarı, en iyi alternatif müzik performansı, en iyi Amerikan performansı, video oyunları ve diğer interaktif medya için en iyi skor müziği ve en iyi sözlü şiir albümü gibi kategoriler gelecek yıl ödül törenine dahil edilecek.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 5

Recording Academy’nin CEO’su Harvey Mason Jr, “Akademinin birinci önceliği müzik yapan bireyleri etkili bir şekilde temsil etmek” ifadelerini kullandı.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 6

İKİ KEZ ERTELENDİ

Grammy Ödülleri salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törende  beş ödülü kucaklamasıyla Jon Batiste gecenin kazananı oldu.

Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi - 7

GECENİN EN ÖNEMLİ ANI

Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek istedi.

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