Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

YENİ KATEGORİLER

Yılın en iyi söz yazarı, en iyi alternatif müzik performansı, en iyi Amerikan performansı, video oyunları ve diğer interaktif medya için en iyi skor müziği ve en iyi sözlü şiir albümü gibi kategoriler gelecek yıl ödül törenine dahil edilecek.