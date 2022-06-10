Grammy Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 12:06 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 12:15
Gelecek yıl 65.incisi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri’nde daha önce görülmemiş kategoriler yer alacak.
The Recording Academy’nin yaptığı açıklamaya göre, beş yeni ödül kategorisi ve bir de Special Merit Awards (Özel Ödül) kategorisi geleneksel kategorilere eşlik edecek.
Yılın en iyi söz yazarı, en iyi alternatif müzik performansı, en iyi Amerikan performansı, video oyunları ve diğer interaktif medya için en iyi skor müziği ve en iyi sözlü şiir albümü gibi kategoriler gelecek yıl ödül törenine dahil edilecek.
Recording Academy’nin CEO’su Harvey Mason Jr, “Akademinin birinci önceliği müzik yapan bireyleri etkili bir şekilde temsil etmek” ifadelerini kullandı.
Grammy Ödülleri salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törende beş ödülü kucaklamasıyla Jon Batiste gecenin kazananı oldu.
Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek istedi.