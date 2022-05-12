Grammy ödüllü caz efsanesi Dianne Reeves İstanbul'da

200 AŞKIN SANATÇI KATILACAK

İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul’un en güzel açık hava mekânlarında 13 gün sürecek festivalde efsane isimler sahne alacak. Efsane isimler arasında caz tarihinin olduğu kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden olan Dianne Reeves de yer alıyor.