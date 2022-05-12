Grammy ödüllü caz efsanesi Dianne Reeves İstanbul'da

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 16:53 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 16:55
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, 5 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda cazın efsane sesi Dianne Reeves’i konuk ediyor. Reeves’e konserde dünyaca ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici eşlik edecek.
İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul’un en güzel açık hava mekânlarında 13 gün sürecek festivalde efsane isimler sahne alacak. Efsane isimler arasında caz tarihinin olduğu kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden olan Dianne Reeves de yer alıyor.
Caz vokaline bir opera sanatçısıymışçasına yaklaşan Reeves, teknikle duyguyu muazzam bir dengede tutuyor. Sıklıkla efsane Sarah Vaughan ile karşılaştırılan sanatçı, güçlü vokalini Daniel Barenboim şefliğinde gerçekleştirdiği Şikago Senfoni Orkestrası konseriyle de kanıtladı.
Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Dianne Reeves’in konserine konuk oluyor. Daha önce İstanbul Caz Festivali’nin yerel ortaklığı ile 2013 yılında International Jazz Day/Uluslararası Caz Günü kapsamında Aya Sofya’da gerçekleşen konserde aynı sahneyi paylaşan ikili, 9 sene sonra 29. İstanbul Caz Festivali sahnesinde yeniden bir araya geliyor.