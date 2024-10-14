Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika: Kimse savaşı ve acıyı hak etmiyor

"TÜRK HALKI MÜZİK HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYOR"

Buika, konserlerinde dinleyicilerin tavrına ve isteklerine göre doğaçlama bir repertuvar seslendirdiğine işaret ederek, "Hayranlarımı seviyorum. Size bir mesajım var, hepinizi seviyorum ve teşekkür ederim. Çünkü günün sonunda dinleyiciler bizim patronumuz" dedi.

Türkiye'yi bir rüya ülke olarak gördüğünün altını çizen Buika, "Çünkü Türk halkı, Türk dinleyiciler iyi müzikten anlıyor, müzik hakkında çok şey biliyor. Mesela, eğer bir şarkıcıysanız ve başarı veya başka bir şey için şarkı söylüyorsanız Türk dinleyici bunu fark ediyor, sizi desteklemiyor. Dürüst olduğunuzu, samimiyetinizi gördüklerinde sizi destekliyorlar" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, sahneye samimiyetle çıktığında dinleyicilerin gerçeği fark ettiğini bunu insanların yüzünden anlayabildiğini bu nedenle Türkiye'de olmayı sevdiğini aktardı.

Pek çok şehirde konserler verdiğinin altını çizen sanatçı, bir gün büyük bir ülke olan Türkiye'nin her yerinde konser vermiş olmayı ve şarkılar söyleyebilmeyi umduğunu, bunu Türk halkı için yapacağını söyledi.