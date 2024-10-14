Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika: Kimse savaşı ve acıyı hak etmiyor
Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı, besteci ve söz yazarı Concha Buika, Türkiye turnesi için geldiği İstanbul'da müziğin birleştirici gücüne dikkat çekerken Filistin'de yaşananlara da değindi.
Geçen ay İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de konser veren Ekvator Ginesi kökenli sanatçı Concha Buika, İstanbul'da her zaman kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Herkes İstanbul'da iyi hisseder. Nereden gelirseniz gelin, İstanbul'a ayak bastığınız zaman iyi hissetmeye başlarsınız" ifadelerini kullandı.