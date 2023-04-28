Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.
2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıktı.
100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’in, Gaye’in şarkısını kopyaladığı belirtildi.
Şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Sheeran, dün mahkemeye gitarıyla katıldı.
Tartışma konusu olan "Thinking Out Loud" şarkısını mahkemede canlı bir şekilde seslendiren ve şarkıyı nasıl yaptığını adım adım anlatan Sheeran, "çalıntı şarkı" suçlamasını reddetti.
Sheeran "Hayatımdaki birçok şeyden ve ailemden sürekli ilham alıyorum" ifadelerini kullanırken şarkıyı 2014 yılında arkadaşı Amy Wadge ile yazdığını söyledi.
New York'taki mahkemeye katılan şarkıcı, "Şarkı sözleri bana ait. Onları nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" ifadelerini kullandı.
Sheeran "Eğer beni suçladığınız şeyi yapmış olsaydım, 20 bin insanın önünde bu şarkıyı söyleyecek kadar akılsız olurdum" dedi.
32 yaşındaki şarkıcının X adlı albümünden çıkan “Thinking Out Loud” Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazandı.