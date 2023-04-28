Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Martin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı “Let’s Get In On” şarkısını çalmakla suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden şarkıcı, New York'ta görülen mahkemede şarkı söyledi ve gitarıyla nasıl şarkı bestelediğini gösterdi.

Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı - 1

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı - 2

100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’in, Gaye’in şarkısını kopyaladığı belirtildi. 

Şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Sheeran, dün mahkemeye gitarıyla katıldı.

Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı - 3

CANLI SESLENDİRDİ

Tartışma konusu olan "Thinking Out Loud" şarkısını mahkemede canlı bir şekilde seslendiren ve şarkıyı nasıl yaptığını adım adım anlatan Sheeran, "çalıntı şarkı" suçlamasını reddetti.

Sheeran "Hayatımdaki birçok şeyden ve ailemden sürekli ilham alıyorum" ifadelerini kullanırken şarkıyı 2014 yılında arkadaşı Amy Wadge ile yazdığını söyledi.

Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı - 4

"SÖZLERİ BEN YAZDIM"

New York'taki mahkemeye katılan şarkıcı, "Şarkı sözleri bana ait. Onları nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" ifadelerini kullandı.

Sheeran "Eğer beni suçladığınız şeyi yapmış olsaydım, 20 bin insanın önünde bu şarkıyı söyleyecek kadar akılsız olurdum" dedi.

Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran mahkemede şarkı söylemek zorunda kaldı - 5

32 yaşındaki şarkıcının X adlı albümünden çıkan “Thinking Out Loud” Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazandı.

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