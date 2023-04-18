Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar çıktığı dünya turnesiyle gündemde.
Şarkılarını kendisi yazan ve şarkı sözleriyle sık sık övgü toplayan Taylor Swift, Rönesans döneminin ve tüm zamanların en önemli şair ve yazarlarından biri olan William Shakespeare ile kıyaslandı.
The Sunday Times'a "Taylor Swift Neden Bir Edebiyat Devi?" başlıklı bir yazı hazırlayan Jonathan Bate, Swift'in "gerçek bir şair" olduğunu söyledi.
Eskiden Warwick Üniversitesi'nde uzmanlık alanı Shakespeare olan Bate, Swift'in "kaliteli bir şov yıldızından fazlası" olduğunu dile getirdi.
Swift'in konserine giden uzman, hayatının en iyi gecelerinden birini "yaşadığını ve Swift'in "edebi bir duyarlılığı" bulunduğunu söyledi.
Shakespeare uzmanı, "Çoğu kadınlardan oluşan coşkulu izleyicilerin birçoğunun ezbere biliyormuş gibi göründüğü şarkı sözlerini dinlerken, ilk kez 15 yıl önce aklıma gelen bir düşünceyi doğruladım: Bu sadece kaliteli bir şov değil, Taylor Swift gerçek bir şair" dedi.
Şarkıcının "Love Story" şarkısında geçen "Sen Romeo'ydun, çakıl taşları atıyordun / Ve babam 'Juliet'ten uzak dur' dedi" sözlerini anımsayan uzman, Shakespeare ile Swift ile arasında ilk kez o zaman bir bağlantı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Uzman, Swift'in şarkı sözlerinde Ernest Hemingway, Robert Frost ve Emily Dickinson'a da gönderme yaptığı kısımlara dikkat çekti.