Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair

Şarkıcının "Love Story" şarkısında geçen "Sen Romeo'ydun, çakıl taşları atıyordun / Ve babam 'Juliet'ten uzak dur' dedi" sözlerini anımsayan uzman, Shakespeare ile Swift ile arasında ilk kez o zaman bir bağlantı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Uzman, Swift'in şarkı sözlerinde Ernest Hemingway, Robert Frost ve Emily Dickinson'a da gönderme yaptığı kısımlara dikkat çekti.