Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı

SAG-AFTRA, popüler dizi ve filmlerdeki karakterler gibi giyinmekten kaçınmalarını söyledi. Buna göre Barbie gibi giyinmek veya Oppenheimer şapkası takmak bu yıl yasak.

Bu tür kostümler giymek stüdyoların ürettiği filmlerin reklamını yapmak anlamına geliyor. Bu da grev kurallarıyla uyuşmuyor.