Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı

Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınmıştı. Oyuncu sendikası SAG-AFTRA, yaklaşan Cadılar Bayramı ile ilgili uyarıda bulundu.

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 1

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 2

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE GÖRÜŞME

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson gibi isimler grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede, Hollywood yıldızlarının SAG-AFTRA’ya 150 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 3

CADILAR BAYRAMI UYARISI

Oyuncu sendikası SAG-AFTRA, yaklaşan Cadılar Bayramı ile ilgili bir uyarıda bulundu. Ünlü isimler, sevdikleri televizyon ve film karakterleri gibi giyinmeye bayılıyor ancak bu sene bu tür kostümleri giymek grev kurallarına aykırı!

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 4

SAG-AFTRA, popüler dizi ve filmlerdeki karakterler gibi giyinmekten kaçınmalarını söyledi. Buna göre Barbie gibi giyinmek veya Oppenheimer şapkası takmak bu yıl yasak.

Bu tür kostümler giymek stüdyoların ürettiği filmlerin reklamını yapmak anlamına geliyor. Bu da grev kurallarıyla uyuşmuyor.

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 5

"GENEL KOSTÜMLER TERCİH EDİN"

SAG-AFTRA "Zombi, örümcek, hayalet gibi klasikleşmiş karakterlerden ilham alan kostümler tercih edin" açıklamasında bulundu.

Sendika ayrıca, üyelerine "kostümlerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamamalarını" önerdi.

Grevdeki oyunculara Cadılar Bayramı yasağı - 6

BUNLARI YAPMAK YASAK

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

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