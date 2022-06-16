Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi

Haberler | 16.06.2022 - 09:45 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 10:48
Pan’in Labirenti ve Suyun Sesi gibi filmlerle bilinen Meksika asıllı yönetmen Guillermo del Toro’nun yeni filmi Pinocchio’dan ilk görseller yayınlandı.
Stop-motion tekniğiyle çekilen animasyondan ilk görseller, Fransa'daki Annecy Animasyon Festivali kapsamında paylaşıldı.
İtalyan yazar Carlo Collodi'nin kaleminden çıkan ünlü çocuk hikayesini beyaz perdeye hazırlayan Guillermo del Toro filme dair ilk görselleri Vanity Fair ile paylaştı.
Yönetmen, Vanity Fair’e verdiği röportajda klasikler arasına giren Pinokyo'nun hikayesini daha karanlık bir dilde ele aldığını belirtti.
Gotik bir bakış açısını benimseyen del Toro, Pinokyo ile Frankenstein arasında benzerlikler olduğunu ve ikisinin de “Dünyaya atılmış çocuklar” olduğunu dile getirdi.
Disney tarafından çekilen ilk Pinocchio filmi 1940 yılında animasyon olarak seyirciyle buluşmuştu.
Geppetto’yu David Bradley’nin seslendireceği filmde Cate Blanchett, Finn Wolfhard ve Christoph Waltz gibi isimler yer alıyor.
Bu yıl vizyona giren bir başka Pinokyo filmi ise Robert Zemeckis’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve ilk defa live-action tekniğiyle çekilen ‘Pinocchio’. Tom Hanks’in Gepetto’yu canlandırdığı film, Pinokyo’nun hikayesini ilk defa gerçek dünyada işleyecek. Film 8 Eylül’de vizyona giriyor.