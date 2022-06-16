Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi

Haberler | 16.06.2022 - 09:45 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 10:48

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro imzalı Pinocchio filminin ilk görselleri yayınlandı. Stop-motion tekniğiyle beyaz perdeye ilk defa aktarılan film, Pinokyo'nun hikayesini daha karanlık bir dilde ele alacak.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 1

Pan’in Labirenti ve Suyun Sesi gibi filmlerle bilinen Meksika asıllı yönetmen Guillermo del Toro’nun yeni filmi Pinocchio’dan ilk görseller yayınlandı.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 2

Stop-motion tekniğiyle çekilen animasyondan ilk görseller, Fransa'daki Annecy Animasyon Festivali kapsamında paylaşıldı.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 3

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin kaleminden çıkan ünlü çocuk hikayesini beyaz perdeye hazırlayan Guillermo del Toro filme dair ilk görselleri Vanity Fair ile paylaştı.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 4

DAHA KARANLIK BİR TONDA OLACAK

Yönetmen, Vanity Fair’e verdiği röportajda klasikler arasına giren Pinokyo'nun hikayesini daha karanlık bir dilde ele aldığını belirtti.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 5

"PİNOKYO DÜNYAYA ATILMIŞ BİR ÇOCUK"

Gotik bir bakış açısını benimseyen del Toro, Pinokyo ile Frankenstein arasında benzerlikler olduğunu ve ikisinin de “Dünyaya atılmış çocuklar” olduğunu dile getirdi.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 6

Disney tarafından çekilen ilk Pinocchio filmi 1940 yılında animasyon olarak seyirciyle buluşmuştu.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 7

Geppetto’yu David Bradley’nin seslendireceği filmde Cate Blanchett, Finn Wolfhard ve Christoph Waltz gibi isimler yer alıyor.

Guillermo del Toro imzalı Pinocchio'dan ilk görseller geldi - 8

BU YIL İKİ PİNOKYO FİLMİ VİZYONA GİRİYOR

Bu yıl vizyona giren bir başka Pinokyo filmi ise Robert Zemeckis’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve ilk defa live-action tekniğiyle çekilen ‘Pinocchio’. Tom Hanks’in Gepetto’yu canlandırdığı film, Pinokyo’nun hikayesini ilk defa gerçek dünyada işleyecek. Film 8 Eylül’de vizyona giriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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