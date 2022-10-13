Gülümse (Smile) filmi dünya çapında 100 milyon dolarlık hasılat barajını geçti

Yaşadığı tuhaf olaylardan kurtulmak için sorunlu geçmişiyle yüzleşmek zorunda olan bir kadının hayatına odaklanan Gülümse (Smile) filmi, 30 Eylül'de vizyona girmesinden bu yana özellikle Amerika'da zirveden inmiyor.
Filmin gişe hasılatı tüm dünyada 100 milyon doları geçti. Vizyon haftasında birinci sıradan açılış yapan ve vizyona gireli daha sadece iki hafta olan filmin gişe hasılatı ABD’de 55,5 milyon dolar, uluslararası gişe hasılatı 46,8 milyon dolar ile tüm dünyada toplam 102,3 milyon dolar.
15 uluslararası pazarda bir numara olan ve ikinci haftasında 24 pazarda daha yükselen film; İngiltere'de 5,9 milyon dolar, Meksika'da 4,6 milyon dolar, Almanya'da 4 milyon dolar, Fransa'da 3,6 milyon dolar, Avustralya'da 2,5 milyon dolar, İspanya'da 2,4 milyon dolar ve Brezilya' da 14,7 milyon dolarhasılat elde etti.
Parker Finn'in yazıp yönettiği Gülümse filminde
Dr. Rose Cottter (Sosie Bacon) bir hastanın tuhaf ve travmatik deneyimine şahit olduktan sonra açıklayamadığı ürkütücü deneyimler yaşamaya başlar. Bunaltıcı bir dehşet, hayatını ele geçirmeye başlarken Rose’un hayatta kalması ve ürkütücü, yeni gerçekliğinden kaçması için sorunlu geçmişiyle yüzleşmesi gerekir.
Filmin kadrosunda Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey ile Kal Penn ve Rob Morgan yer alıyor.