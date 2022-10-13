Gülümse (Smile) filmi dünya çapında 100 milyon dolarlık hasılat barajını geçti

Yaşadığı tuhaf olaylardan kurtulmak için sorunlu geçmişiyle yüzleşmek zorunda olan bir kadının hayatına odaklanan Gülümse (Smile) filmi, 30 Eylül'de vizyona girmesinden bu yana özellikle Amerika'da zirveden inmiyor.

Filmin gişe hasılatı tüm dünyada 100 milyon doları geçti. Vizyon haftasında birinci sıradan açılış yapan ve vizyona gireli daha sadece iki hafta olan filmin gişe hasılatı ABD’de 55,5 milyon dolar, uluslararası gişe hasılatı 46,8 milyon dolar ile tüm dünyada toplam 102,3 milyon dolar.