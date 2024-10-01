Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Güneri Cıvaoğlu paylaşımları...

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Güneri Cıvaoğlu yaşamını yitirdi.

Cıvaoğlu'nun cenazesinin perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ünlü isimler Güneri Cıvaoğlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

"Güneri Civaoğlu'nu kaybettik. Çocuk ruhlu adam. Tanımış, sohbet etmiş, enerjisinden nasibini almış olduğum için şanslı hissediyorum."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

FAZIL SAY

"Güneri Civaoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Türkiye’de medyanın yarım asırdan fazla bir süre öncülerinden biriydi. Çok değerli bir gazeteci, yaşamayı seven, kültürü çok sıkı takip eden aristokrat bir aydınımızdı. Işıklarda uyusun."

NEBAHAT ÇEHRE

"Seni çok özleyeceğiz. Işıklar içinde uyu."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

PELİN AKİL

"Gidişine çok üzüldüğüm bir büyüğümüz daha... Kalbinle, hoşgörünle, gülüşünle sen de toprak oldun Güneri ağabeyim. Örnek insanlar bir bir gidiyorlar. Nurlar içinde uyu."

GÜVEN HOKNA

"Gazeteci ve köşe yazarı Güneri Cıvaoğlu'nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

DENİZ SEKİ

"Değerli dostumuz, usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu‘nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatına dokunduğu herkes gibi ben de onun bilgeliği, zarafeti ve mesleğine olan derin bağlılığından çok şey öğrendim. O, sadece gazetecilikte değil, insan olmanın inceliklerinde de yol gösterici biriydi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, yaptığımız sohbetler ve paylaştığımız anılar benim için her zaman çok değerli olacak. Seni tanımak, dostluğunu kazanmak büyük bir ayrıcalıktı. Hayata bakışın, mizahın, insan sevgisiyle dolu duruşun asla unutulmayacak. Nurlarda yat, seni çok özleyeceğiz."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

MELTEM CUMBUL

"Ne kadar güzel sohbetlerimiz oldu Güneri Cıvaoğlu'yla... Işıklarda uyusun."

MELEK BAYKAL

"Sevgili Güneri Civaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu büyük usta."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

BERGÜZAR KOREL

"Bir bir gidiyorlar."

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi.

Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.

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