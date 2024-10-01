Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Güneri Cıvaoğlu paylaşımları...
Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Güneri Cıvaoğlu yaşamını yitirdi.
Cıvaoğlu'nun cenazesinin perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.