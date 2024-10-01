Güneri Cıvaoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

PELİN AKİL

"Gidişine çok üzüldüğüm bir büyüğümüz daha... Kalbinle, hoşgörünle, gülüşünle sen de toprak oldun Güneri ağabeyim. Örnek insanlar bir bir gidiyorlar. Nurlar içinde uyu."

GÜVEN HOKNA

"Gazeteci ve köşe yazarı Güneri Cıvaoğlu'nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."