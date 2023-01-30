Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum" diyen Ayaz, "Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var" dedi.