Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, duvarları grafiti ile renklendirip bazı atık malzemeleri kullanarak heykeller yapıyor.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 1

Çocukluğundan bu yana "grafiti" (duvar yazısı) ve "enstalasyon" (yerleştirme) sanatlarıyla ilgilenen 23 yaşındaki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, gezdiği sokaklardan hoşuna giden duvarları, izin alarak sprey boyalarla renklendiriyor.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 2

Atölyesinde ahşap, metal ve mermer malzemelerden çeşitli figürler de yapan Ayaz, böylece atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkı sunuyor.

Ayaz, uzun yıllardır sokakta kendinden yaşça büyük grafiti sanatçılarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 3

Usta-çırak ilişkisinin öneminine değinen Ayaz, "Şu ana kadar 20'nin üzerinde çalışma yaptım. Çalışmalarımda yaşamın içinde arka plana attığımız konuları öne çıkartma taraftarıyım. İnsanlarda katarsis (arınma) etkisi yapan işlerle uğraşıyorum. Sokaktaki hareketin içinde insanı durdurmayı amaçlıyorum" dedi.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 4

Sokak sanatında uluslararası alanda kullanılan dayanıklı bir sprey türünü tercih ettiğini aktaran Ayaz, sokağın kendisi "oyun alanı" olduğunu dile getirdi.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 5

"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum" diyen Ayaz, "Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var" dedi.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 6

"BOŞ ARSALARI, HURDALIKLARI VE METRUK BİNALARI GEZİYORUM"

Atölyesinde ağırlıklı olarak metal figürler üzerine çalıştığını dile getiren Ayaz, bu figürleri hurdacılardan aldığı atık malzemelerden ortaya çıkardığını söyledi.

"Deforme işlerden" hoşlandığını ifade eden Ayaz, "Metal figürleri yaparken kaynak ve taşlama makinelerini kullanıyorum. Malzeme bulmak için genelde boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum. Gözden çıkarılmış malzemeleri bir araya getirerek ortaya çeşitli ürünler çıkartıyorum. Şimdiye kadar 2-3 metal figür yaptım. Bunların yapımı ortalama 1 hafta sürüyor. İlerde çalışmalarımı sergilemeyi ve satışa sunmayı planlıyorum" dedi.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 7

Ayaz, metal firgürlerin yanı sıra atık ahşap ve mermerlere de eserlerinde yer ver verdiğini sözlerine ekledi.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 8
Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 9
Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 10
Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - 11

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