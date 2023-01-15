Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı yıllar sonra sinemaya döndü

"BU SEKTÖRDE BİR FATMA GİRİK YA DA TÜRKAN ŞORAY ÇIKAR MI, BİLEMİYORUM"

"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde "Sevda", "Gülen Gözler" filminde ise "Hikmet" rolüyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen Sevda Aktolga, Yeşilçam'da var olmanın farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Günümüzde çok fazla oyuncu var. Mesela bu sektörde bir Fatma Girik ya da Türkan Şoray çıkar mı, bilemiyorum çünkü çok farklı bir sürü oyuncu, çok farklı rollerde 'star' pozisyonuna geliyor ama aynı hızda kaybolup gidiyorlar. Bu galiba sektördeki hızdan kaynaklanıyor. Arkadan iyi eğitimli genç oyuncular geliyor. Onun için şimdi daha zor."

Sevda Aktolga, sanat yaşamına ilişkin, "Tiyatroyu saymazsak sektörde 40 yılı doldurdum. Sinema sektörüne Ali Poyrazoğlu'yla başladım. Kendisi benim yönetmenimdi ve aynı zamanda da oyuncu arkadaşımdı. Onun tiyatrosunda oyunculuk yapıyordum. Ondan önce ilkokulu bitirdiğim yıl radyo çocuk saatiyle başladım. Bana ilk filmi yaptıran Fikret Hakan oldu. Ondan sonra sinemayı ve oyunculuğu çok sevdim" dedi.