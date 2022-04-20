Hacı Bayram Veli'nin yaşamı müzede anlatılacak

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.04.2022 - 15:02
Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Altındağ Belediyesinin iş birliğinde 'Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılması için çalışmalar başladı.
Altındağ'daki Hamamarkası bölgesinde oluşturulacak müze, başkentin önemli sembollerinden Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, yaşam felsefesi ile vefatına kadar imarı için emek harcadığı Ankara ile ilişkisini anlatacak.
Koleksiyonu Ankara merkezli olan Hacı Bayram Veli Müzesi, Türkçe, Arapça ve İngilizce hizmet verecek. Müze, evrensel ölçekte bir değer olan Hacı Bayram Veli'yi, bir rol model olarak uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hacı Bayram Veli Müzesi projesiyle, Ankara Etnografya Müzesi'nde yıllardır koruma altında bulunan Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'ye ait eserlerin, ilk kez bir müzede sergileneceğini belirtti.
Balcı, "Hacı Bayram Veli Koleksiyonundaki Hacı Bayram Veli'nin Murakka Hırkası, gömleği, kısa ve uzun külahı, Hacı Bayram Veli Sancağı, bayrami taçları ve dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin bulunduğu levhalar yakın zamanda ziyaretçilerle buluşacak. Eserlerin bakım ve yenilemesi, şu sıralarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında gerçekleştiriliyor" dedi.