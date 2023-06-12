Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı
"Transformers: Canavarların Yükselişi", vizyona girer girmez, 60,5 milyon dolarlık hasılatla en çok seyredilen film olarak zirveye yerleşti. Animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", geçen haftadan bu yana ikinciliğe düşse de sadece 12 günde ilk filmin toplam hasılatını geçerek büyük bir başarıya imza attı. İlk film toplam 384 milyon dolarlık gişe yaparken, ikinci film, kısa sürede 390 milyon doları topladı. İşte 9-11 Haziran hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hasılatlar...
10. Past Lives
521 bin dolar