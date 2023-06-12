Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı

"Transformers: Canavarların Yükselişi", vizyona girer girmez, 60,5 milyon dolarlık hasılatla en çok seyredilen film olarak zirveye yerleşti. Animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", geçen haftadan bu yana ikinciliğe düşse de sadece 12 günde ilk filmin toplam hasılatını geçerek büyük bir başarıya imza attı. İlk film toplam 384 milyon dolarlık gişe yaparken, ikinci film, kısa sürede 390 milyon doları topladı. İşte 9-11 Haziran hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hasılatlar...

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 1

10. Past Lives

521 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 2

9. The Machine

575 bin dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 3

8. About My Father

845 bin dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 4

7.  The Super Mario Bros. Movie

2,1 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 5

6. Fast X

5,2 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 6

5. The Boogeyman

6,9 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 7

4. Guardians of the Galaxy Vol. 3

7 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 8

3.  The Little Mermaid

22,8 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 9

2. Spider-Man: Across the Spider-Verse

55,4 milyon dolar

Hafta sonu ABD'de en çok izlenen filmler: Animasyon Örümcek Adam'dan büyük başarı - 10

1. Transformers: Rise of the Beasts

60,5 milyon dolar

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