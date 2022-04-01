Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022)

Haberler | 01.04.2022 - 08:57

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 1

Morbius

Daniel Espinosa'nın yönettiği aksiyon türündeki Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin karakterlerinden biri olan ve muzdarip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken insanüstü yarı vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un aksiyon dolu hikayesini ekrana taşıyor.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 2

Osman Sekiz

Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay ve Hasan Akay'ın başrolleri paylaştığı Osman Sekiz, agorafobiden muzdarip bir adamın beş fantastik canavar ile beraber eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları anlatıyor.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 3

Doru Macera Ormanı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Doru Macera Ormanı, ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor. Bakalım, Doru ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirkten kurtarabilecek mi?

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 4

Kehanet Ayasofya

Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği korku, macera ve gerilim türündeki Kehanet Ayasofya, bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in hikayesini anlatıyor.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 5

No: 26 Ölüm Çığlığı

Batuhan Çelik'in yönettiği, Hande Öğüt, Barış Baktaş, Lola Polat, Berat Eren Adanalı'nın başrollerini paylaştığı No: 26 Ölüm Çığlığı, dedelerinden kalma yazlıkta olan kız kardeşine ulaşamayınca onun yanına gitmeye karar veren Selin ile sevgilisi Barış'ın başlarından geçenleri konu ediniyor.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 6

Halil

Psikolojik sorunları olan genç bir adamın hayatına odaklanan Halil, hayatını etkileyen bu durumdan kurtulabilmek ümidiyle 'Haliller Grubu' adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Genç, katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek için devlet ile bağlantıları olan görevler üstlenir.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 7

Yangın Gecesi

Dram türündeki Yangın Gecesi, annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için saçlarını kesip dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalıştığı ve erkeklerin iş aramak için gidip bir daha asla dönmediği bir köydeki üç küçük kızın hikayesini konu alıyor.

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Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 8

İblis: Karanlığın Sahibi

Korku türündeki İblis: Karanlığın Sahibi, büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.

Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 9

Ya Ben Ölürsem

Yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulması sonrası bir ailenin yaşadıklarını anlatan Ya Ben Ölürsem filminde, başrolleri Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı ve Hakan Tepe paylaşıyor.

Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022) - 10

Anadolu Leoparı

Emre Kayiş'in yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Leoparı, yirmi iki yıldır Ankara hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret'in (Uğur Polat), hikayesini ekranlara taşıyor. Film aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor.

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