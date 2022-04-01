Haftanın Filmleri (1 Nisan 2022)

Haberler | 01.04.2022 - 08:57
Morbius
Daniel Espinosa'nın yönettiği aksiyon türündeki Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin karakterlerinden biri olan ve muzdarip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken insanüstü yarı vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un aksiyon dolu hikayesini ekrana taşıyor.
Osman Sekiz
Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay ve Hasan Akay'ın başrolleri paylaştığı Osman Sekiz, agorafobiden muzdarip bir adamın beş fantastik canavar ile beraber eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları anlatıyor.
Doru Macera Ormanı
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Doru Macera Ormanı, ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor. Bakalım, Doru ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirkten kurtarabilecek mi?
Kehanet Ayasofya
Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği korku, macera ve gerilim türündeki Kehanet Ayasofya, bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in hikayesini anlatıyor.
No: 26 Ölüm Çığlığı
Batuhan Çelik'in yönettiği, Hande Öğüt, Barış Baktaş, Lola Polat, Berat Eren Adanalı'nın başrollerini paylaştığı No: 26 Ölüm Çığlığı, dedelerinden kalma yazlıkta olan kız kardeşine ulaşamayınca onun yanına gitmeye karar veren Selin ile sevgilisi Barış'ın başlarından geçenleri konu ediniyor.
Halil
Psikolojik sorunları olan genç bir adamın hayatına odaklanan Halil, hayatını etkileyen bu durumdan kurtulabilmek ümidiyle 'Haliller Grubu' adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Genç, katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek için devlet ile bağlantıları olan görevler üstlenir.
Yangın Gecesi
Dram türündeki Yangın Gecesi, annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için saçlarını kesip dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalıştığı ve erkeklerin iş aramak için gidip bir daha asla dönmediği bir köydeki üç küçük kızın hikayesini konu alıyor.
İblis: Karanlığın Sahibi
Korku türündeki İblis: Karanlığın Sahibi, büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.
Ya Ben Ölürsem
Yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulması sonrası bir ailenin yaşadıklarını anlatan Ya Ben Ölürsem filminde, başrolleri Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı ve Hakan Tepe paylaşıyor.
Anadolu Leoparı
Emre Kayiş'in yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Leoparı, yirmi iki yıldır Ankara hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret'in (Uğur Polat), hikayesini ekranlara taşıyor. Film aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor.