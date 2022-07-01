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Haftanın Filmleri (1 Temmuz)

Haberler | 01.07.2022 - 07:20

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 1

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

Animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru), sinemaseverleri 88 dakikalık eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor. Yapımcılığını Universal Studios’un üstlendiği, Kyle Balda ve Brad Ableson’un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi, izleyicileri 70’li yıllara geri götürüyor. , 70'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın eğlenceli hikâyesini konu ediniyor.

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 2

Kahran

Sinemaseverleri 80 dakikalık bir korku serüvenine çıkaran Kahran, Ahmet Yaşar Gümüş yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, ücra bir Anadolu kasabasına giden Mert'in burada başından geçenler ile intikam arayışındaki Kahran cinlerini odağına alıyor.

Kahran fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 3

Zir-i Cin

Korku ve gerilim tutkunlarının beğenisini kazanacak bir diğer film Zir-i Cin, İstanbul'a dönüş yolunda ilgilerini çeken bir köye uğrayan gazeteci Defne ve arkadaşlarının burada yaşadıklarını konu ediniyor.

Zir-i Cin fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 4

Aşkın Gönül Yazısı

Umur Ertek’in yönetmen koltuğunda oturduğu Aşkın Gönül Yazısı, dram türünde film izlemeyi sevenleri memnun etmeyi planlıyor. Film, Hollanda’dan gelen Tunç’un Gönül’le tanışması ve sonrasında gizlediği büyük sırrın ortaya çıkmasıyla karmaşıklaşan olayları konu ediniyor. 

Aşkın Gönül Yazısı fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 5

Bir Kızla Tanıştım

Avustralya yapımı  Bir Kızla Tanıştım (I Met a Girl), müzisyen Devon'ıntanıştığı gibi aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesi ve bu arayışını konu ediniyor. Ancak Lucy’nin gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğu bilmecesini koruyor.

Bir Kızla Tanıştım fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 6

Evlat Olsa Sevilmez

Komedi tutkunlarının beğenisini kazanacak Evlat Olsa Sevilmez, ölümcül bir hastalığa yakalanan annesinin son isteği olarak evlenmesini istediği vurdumduymaz Samet'in evlilik arayışını anlatıyor.

Evlat Olsa Sevilmez fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (1 Temmuz) - 7

Yang'dan Sonra

Bilim kurgu-dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy yer alıyor.

Yang'dan Sonra fragmanı (Tıkla İzle)

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