Haftanın Filmleri (1 Temmuz)

Bir Kızla Tanıştım

Avustralya yapımı Bir Kızla Tanıştım (I Met a Girl), müzisyen Devon'ıntanıştığı gibi aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesi ve bu arayışını konu ediniyor. Ancak Lucy’nin gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğu bilmecesini koruyor.