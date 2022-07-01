Haftanın Filmleri (1 Temmuz)

Haberler | 01.07.2022 - 07:20
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
Animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru), sinemaseverleri 88 dakikalık eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor. Yapımcılığını Universal Studios’un üstlendiği, Kyle Balda ve Brad Ableson’un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi, izleyicileri 70’li yıllara geri götürüyor. Film, 70'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın eğlenceli hikâyesini konu ediniyor.
Kahran
Sinemaseverleri 80 dakikalık bir korku serüvenine çıkaran Kahran, Ahmet Yaşar Gümüş yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, ücra bir Anadolu kasabasına giden Mert'in burada başından geçenler ile intikam arayışındaki Kahran cinlerini odağına alıyor.
Zir-i Cin
Korku ve gerilim tutkunlarının beğenisini kazanacak bir diğer film Zir-i Cin, İstanbul'a dönüş yolunda ilgilerini çeken bir köye uğrayan gazeteci Defne ve arkadaşlarının burada yaşadıklarını konu ediniyor.
Aşkın Gönül Yazısı
Umur Ertek’in yönetmen koltuğunda oturduğu Aşkın Gönül Yazısı, dram türünde film izlemeyi sevenleri memnun etmeyi planlıyor. Film, Hollanda’dan gelen Tunç’un Gönül’le tanışması ve sonrasında gizlediği büyük sırrın ortaya çıkmasıyla karmaşıklaşan olayları konu ediniyor.
Bir Kızla Tanıştım
Avustralya yapımı Bir Kızla Tanıştım (I Met a Girl), müzisyen Devon'ıntanıştığı gibi aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesi ve bu arayışını konu ediniyor. Ancak Lucy’nin gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğu bilmecesini koruyor.
Evlat Olsa Sevilmez
Komedi tutkunlarının beğenisini kazanacak Evlat Olsa Sevilmez, ölümcül bir hastalığa yakalanan annesinin son isteği olarak evlenmesini istediği vurdumduymaz Samet'in evlilik arayışını anlatıyor.
Yang'dan Sonra
Bilim kurgu-dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy yer alıyor.