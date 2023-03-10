Haftanın filmleri (10 Mart 2023)

NE OLACAK HALİM?

Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkan Emre Altuğ ile Lemi Filozof, Algı Eke ve Selen Domaç, "Ne Olacak Halim?" filminde kamera karşına geçti.Paranın, zenginliğin, şöhretin hiçbir öneminin ve garantisinin olmadığını, asıl önemli olanın aile, sevgi, huzur ve mutluluk olduğunu vurgulayan filmde, Altuğ ünlü sunucu "Halim Pekyaman", Algı Eke ise 4 çocuklu bir temizlikçiyi canlandırdı.Semra Dündar'ın yönetip, senaryosunu kaleme aldığı film, komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.