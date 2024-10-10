Haftanın filmleri (11 Ekim 2024)

USTA İLE MARGARİTA

August Diehl, Yulia Snigir, Claes Bang, Evgeniy Tsyganov, Yuri Kolokolnikov, Aleksey Guskov ve Polina Aug'un oynadığı "Usta ile Margarita", Michael Lockshin yönetmenliğinde Türk izleyicisi ile buluşacak.

Hırvatistan ve Rusya ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle: "1930'ların Moskova'sında, kariyerinin zirvesindeki ünlü bir yazar, aniden kendini edebi bir skandalın ortasında bulur. Yazdığı oyunun repertuvardan çıkarılmasıyla meslektaşları ondan uzaklaşır ve kısa sürede dışlanır. Bu zor zamanların ardından, yazar Margarita ile tanışır. Margarita onun sevgilisi ve ilham perisi olur. Margarita'nın sevgisi ve desteğiyle, yazar çevresindeki insanların karakterlerinden esinlenerek yeni bir romana başlar. Romandaki başkahraman ise, kısa bir süre önce tanıştığı gizemli yabancıdan esinlenilen Voland'dır. Yazar, romanının dünyasına kendini öylesine kaptırır ki, gerçeklik ile hayal gücü birbirine karışmaya başlar."