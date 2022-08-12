Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022)

Korku Evi

Başrollerinde Addy Miller, Elizabeth Birkner, Jan Broberg, Philip Brodie ve Aimee-Lynn Chadwick’in yer aldığı Korku Evi, geçmişte ailesini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına neden olan iki kız kardeşin hikâyesini konu ediyor.