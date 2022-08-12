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Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022)

Haberler | 12.08.2022 - 07:08

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 6 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 1

Aşk ve Savaş

, ordudan döndükten sonra işsiz kalan Emil ve Fransız dansçı Milou'nun romantik ilişkisini konu alıyor.

Aşk ve Savaş fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 2

Laal Singh Chaddha

Advait Chandan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın başrollerinde Aamir Khan ve Kareena Kapoor Khan yer alıyor. Forrest Gump filmini Hindistan’ kültürünün gözünden yeniden anlatan film, Laal Singh Chadda'nın kaderini konu alıyor.

Laal Singh Chaddha fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 3

 Korku Evi

Başrollerinde Addy Miller, Elizabeth Birkner, Jan Broberg, Philip Brodie ve Aimee-Lynn Chadwick’in yer aldığı Korku Evi,  geçmişte ailesini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına neden olan iki kız kardeşin hikâyesini konu ediyor.

Korku Evi fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 4

Masal Şatosu

Ailece izlenebilecek keyifli bir öykü sunan film, Neşe ve arkadaşlarının masal diyarından gelen bir prensle tanışmalarıyla dahil oldukları eğlenceli serüveni anlatıyor. 

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 5

Ma-Şer

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek olan filmde üniversite öğrencisi olan Hande, büyü meselesi üzerine tez yazmaya karar verir ancak işler planladığı gibi gitmez.

Haftanın Filmleri (12 Ağustos 2022) - 6

Sıradaki Şarkı

Romantik bir aşk hikayesini konu alan Sıradaki Şarkı (Press Play) ölümcül bir kazanın ardından karışık kasetlerinin onu zamanda geriye götürebileceğini keşfeden Laura'nın hikayesini konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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