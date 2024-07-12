Haftanın filmleri (12 Haziran 2024)

KASIRGALAR

Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Kasırgalar"ın yönetmenliğini Lee Isaac Chung üstlendi.

Başrollerini Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane ve Maura Tierney'in paylaştığı film, 1996'da gösterime girerek, dünya genelinde 494,6 milyon dolar hasılata ulaştı.

Twister'ın bağımsız bir hikayeyi konu edinen devam filmi, hortumların muazzam gücünü tahmin etmeye ve ehlileştirmeye çalışmak için bir araya gelen iki farklı ekibin hikayesini anlatıyor.